Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Мовознавиця пояснила, що хоч іншомовні імена не перекладаються, російські імена потрібно передавати на український лад

Артьоми, Нікіти, Альони і Даніли… Чи треба вводити російську фонетику в нашу мову?

Білоруські та російські імена за традицією не варто транслітерувати, а лише передавати українськими відповідниками: Артем, Микола, Олександр, Семен, Віра, Катерина, Світлана. Про це нагадала філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Васильєва пояснила, що хоч іншомовні імена не перекладаються (наприклад, Анджей Дуда), російські імена потрібно передавати на український лад, як от Дмитро Мєдвєдєв.

«Важко відповісти на це запитання так, щоб не отримати закидів про любов до «колиски братніх народів». Є §144 правопису, якого ми дотримуємось і в якому написано: «Білоруські та російські імена за традицією не транслітеруємо, а передаємо українськими відповідниками: Артем, Микола, Олександр, Семен, Віра, Катерина, Світлана», – наголосила експертка.

Винятки становлять тільки узвичаєні імена деяких білоруських письменників та діячів культури – такі, як Алесь Адамович, Пятрyсь Бровка, Ригор Бородулін та ін.

«Але бачимо непослідовність навіть у правописі: чому Алесь, а не Алєсь; чому Адамович, а не Адамовіч; чому Бородулін, а не Барадулін? Нехай це пояснять укладачі й укладачки правопису», – підкреслила філологиня.

Васильєва зауважила, що тут філологи мають справу з кількасотлітньою традицією, згідно з якою Тарас Шевченко російського царя Нікалая називав Миколою.

«Хоча вочевидь сам цар хотів би, щоб його називали на російський лад, як і сьогоднішні Путін чи Медведєв воліли б називатися в Україні Владіміром та Дмітрієм і багато українців їм хочуть у цьому догодити. Якщо ми сьогодні через політичні реалії хочемо ламати традицію, вводячи російську фонетику в нашу мову, тоді таке треба робити і з білоруською: не Олександр Лукашенко, а Аляксандр Лукашенка; не Світлана Тихановська, а Святлана Ціхановская», – пояснила мовознавиця.

Також за її словами, російські прізвища максимально адаптуються: Медведєв, а не Мєдвєдєв.

«Але є в нас, скажімо, футболіст Артем Бєсєдін і начальник Купʼянської МВА Андрій Беседін. Значно зручніше не ламати язика і пристосовувати більшість фонем і морфем», – підсумувала Васильєва.

Нагадаємо, філологиня пояснила, як правильно писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською мовою.

Раніше Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати «Сектор Гази» чи «Сектор Газа». Згідно з Інститутом української мови, який подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа», правильним варіантом є Сектор Гази.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

До слова, мовознавиця зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.