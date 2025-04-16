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Телеведучий Комаров втрапив у скандал через російську мову

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Комаров почав знову робити російськомовні випуски «Світу навиворіт»
фото: скриншот з відео

Комаров опублікував кілька епізодів нового сезону «Світу навиворіт. Україна», які мають російську озвучку

Український телеведучий Дмитро Комаров знову почав озвучувати програму «Світ навиворіт» російською мовою. Це викликало хвилю обурення в мережі, інформує «Главком».

Комаров має два YouTube-канали: «Мир наизнанку», що з’явився ще у 2010 році й нині налічує понад 4,18 млн підписників, та «Світ навиворіт», створений у 2019-му. Активно наповнювати другий канал почали лише два роки тому, і зараз його аудиторія становить 752 тис. осіб.

Телеведучий Комаров втрапив у скандал через російську мову фото 1

Тривалий час телеведучий використовував російську мову у своїх програмах, і навіть репортаж із деокупованих територій Київщини у 2022 році був знятий нею. Проте згодом він почав переходити на державну. Того ж року стартувала серія випусків «Світ навиворіт. Мандруй Україною», вже українською.

Очікування глядачів на повноцінний україномовний контент були задоволені в кінці 2023 року – саме тоді побачив світ проєкт «Світ навиворіт. Україна» та «Рік». Однак паралельно на російськомовному каналі «Мир наизнанку» теж публікували ці ж випуски, щоправда, вже з дубляжем російською. Частину українських програм Комаров переозвучив сам, а подекуди – залишив оригінал без змін.

Телеведучий Комаров втрапив у скандал через російську мову фото 2
скриншот

Варто зауважити, що протягом майже року на каналі «Мир наизнанку» не з'являлося жодного нового відео. Проте нещодавно там опублікували кілька епізодів нового сезону «Світу навиворіт. Україна», які мають російську озвучку, що й спричинило хвилю обговорень серед української аудиторії.

Телеведучий Комаров втрапив у скандал через російську мову фото 3
Телеведучий Комаров втрапив у скандал через російську мову фото 4
Телеведучий Комаров втрапив у скандал через російську мову фото 5
скриншот коментарів під відео

Раніше ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров зазнав критики після виходу випуску, де він їздить на джипі у Карпатах. Проте Карпати – це не лише заповідник, а й реальне життя, інколи людям не обійтися без автотранспорту, пояснив Комаров. 

До слова, український телеведучий Дмитро Комаров підтвердив розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко. Він зауважив, що вони «подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаються мирно та цивілізовано».

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Теги: мова скандал Дмитро Комаров

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