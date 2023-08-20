Як військові кібери «привітали» російські компанії з Днем повітряного флоту РФ

20 серпня окупанти відзначають День військового флоту РФ

Військові кібери розмістили на понад 15 російських сайтах оригінальне привітання до Дня повітряного флоту РФ.

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«За час СВО Росія втратила 315 літаків і 316 гвинтокрилів», – такі написи з зображеннями катапультованих російських пілотів і підбитого СУ-27 почали з’являтися на російських сайтах.

Таким чином українські військові кібери «привітали» росіян з Днем військового флоту РФ, який святкується 20 серпня.

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Як повідомляв «Главком», 8 липня на російських сайтах, чиї власники підтримували так звану СВО, з'явилися вітання з днем народження Валерія Залужного.