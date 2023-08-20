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Як військові кібери «привітали» російські компанії з Днем повітряного флоту РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як військові кібери «привітали» російські компанії з Днем повітряного флоту РФ
фото з відкритих джерел

20 серпня окупанти відзначають День військового флоту РФ

Військові кібери розмістили на понад 15 російських сайтах оригінальне привітання до Дня  повітряного флоту РФ.

«За час СВО Росія втратила 315 літаків і 316 гвинтокрилів», – такі написи з зображеннями катапультованих російських пілотів і підбитого СУ-27 почали з’являтися на російських сайтах.

Як військові кібери «привітали» російські компанії з Днем повітряного флоту РФ фото 1
Як військові кібери «привітали» російські компанії з Днем повітряного флоту РФ фото 2

Таким чином українські військові кібери «привітали» росіян з Днем військового флоту РФ, який святкується 20 серпня.

Як повідомляв «Главком»,  8 липня на російських сайтах, чиї власники підтримували так звану СВО, з'явилися вітання з днем народження Валерія Залужного.

Теги: росія військові хакер

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