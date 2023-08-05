Суд у Лозанні визнав винними двох російських спортсменів у вживанні допінгу

Суд дискваліфікував бобслеїста Юрія Селіхова та легкоатлета Дениса Огаркова

Спортивний арбітражний суд у Лозанні скасував рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету Російського антидопінгового агентства та визнав винними у порушенні антидопінгових правил бобслеїста Юрія Селіхова та легкоатлета Дениса Огаркова.

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Як повідомили російському агентству ТАСС у спортивних федераціях РФ, спортсменів було покарано після повторної перевірки допінг-проб, вивезених з Росії у квітні 2019 року.

Нагадаємо, раніше спортивний арбітражний суд в Лозанні задовільнив позов Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і дискваліфікував трьох російських веслярів за вживання допінгу в 2014-16 роках.

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Після цього збірна Росії з веслування на байдарках і каное офіційно позбавлена перемоги на чемпіонаті світу, який відбувся в 2014 році.

Крім того, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікувати фігуристку Камілу Валієву на чотири роки за вживання допінгу.