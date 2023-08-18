Головна Думки вголос Ігор Гулик
search button user button menu button
Ігор Гулик Головний редактор сайту «Еспресо.Захід»

Надувний храм – символ Росії

glavcom.ua
РПЦ не втомлюється «просвітлювати» путінських вояк
фото з відкритих джерел

Підміна понять сягнула свого апогею саме у путінській Росії

Містифікація та симуляція реальності завжди була властива нашим дикуватим сусідам.

Вони настільки звикли до розмаїтих карго-культів, спочатку «царів-батюшок», відтак «вождів», а ось тепер – «батька нації» (відсутньої, принагідно зауважу), що втратили здатність розрізняти справжнє і вигадане. А навіщо: там, у Москві, завжди знайдуть потрібні слова для означення того чи іншого факту, явища чи предмета.

Згадка про Орвелла тут буде банальною і навіть заслабкою: не міг британець у середині XX століття передбачити у деталях рівень одурманення та обману, помножений до того ж можливостями медій. Не міг знати, що нащадки сучасного йому Сталіна доведуть соціопатію до рівня панівної ідеології, яка відтак отримає назву «рашизм». І, базуючись на цій антилюдській доктрині, проголосять ледь не весь світ «втіленням» диявола, «фашистами» і взагалі «не-людьми».

Підміна понять сягнула свого апогею саме у путінській Росії, і нам важко зрозуміти їхній паралельний світ, попри віковічне сусідство, навіть попри суттєву інфікацію частини українців бацилою «русского міра».

Ну, от як ми можемо трактувати слова не якогось там маргінала чи професора-лівака, що збожеволів на власних розумуваннях про «капіталізм», а цілого очільника Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, виголошені ним на (увага (!) міжнародній конференції з безпеки. Для повноти вражень подам розлогу цитату: «Людина створена за образом і подобою Божою, а західники прагнуть підмінити її всілякими трансгендерами та біомеханоїдами. Колеги згадували одіозний вислів високого представника Європейського Союзу із закордонних справ Жозепа Борреля, в якому він порівняв Європу з квітучим садом, а решта світу – із джунглями. Так от хочеться розплющити очі головному європейському дипломату: здоровій у духовному і фізичному відношенні людині насправді неприємно, а часом страшно приїжджати до Європи: така кількість збочень там розплодилася».

Яке чудове підтвердження висновку Олександра Мотиля: «Експрезидент та експрем'єр Росії Дмітрій Мєдвєдєв, як суґерують його сумбурні послання, ймовірно звар'ював – і він, на жаль, не самотній у своєму божевіллі». 

До слова, про Боже. Про легітимність карго-культу гундяєвської церкви, та його реальну сервільну роль у путінській системі влади, не писав, мабуть, тільки лінивий. Патріарх Варфоломій наголосив на цьому, виступаючи у березні минулого року на семінарі «Реакція Церков і релігійних громад на війну та конфлікт»: «Царі, які змінювали один одного, нав’язували свою волю Церкві, перетворюючи її на простий інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей».

До того ж Вселенський патріархат вважає єрессю, сектантським збоченням етнофілетизм (тенденцію окремих помісних православних Церков надавати перевагу національно-політичним інтересам попри загальноцерковні), що культивується Кирилом та верхівкою кліру РПЦ. До слова, з грецької етнофілетизм перекладається як расизм…

Тому й не дивно, що расистські (і рашистські) проповіді «батюшок» втілились у геноциді Бучі, Ірпеня, Маріуполя. І РПЦ не втомлюється «просвітлювати» путінських вояк. Недавно з'явилася новина про появу у російській армії надувних храмів. «Розгорнув, швиденько надув, послужив, закрився і поїхав. Якщо з урахуванням дві людини (збирають) і всі ікони розвішати, до 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше – хвилин 15», – хвалився винаходом ієрей Борис Гришин.

Як на мене, то ліпше б подбали про крематорії, аби тіла «защітніков атєчєства» не гнили в українських чорноземах… А оце: «швиденько надув, послужив…» яскраво характеризує ставлення самих російських священників до свого «ремесла». Ерзац віри, сакрального, духовного.

Але образ надувного храму, попри задум його авторів, мимоволі стає метафорою для всієї Росії. Поступово її «вєлічіє» та «нєпобєдімость» випаровується через чорну діру українського фронту, а на міжнародній арені, – через санкції та майже тотальну ізоляцію, – недоімперія стає схожою до, даруйте, секс-іграшки у вигляді надувної ляльки. Вершина російських містифікацій…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції рашизм росія пропаганда путінський режим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Володимир Путін та очільник Чечні Рамзан Кадиров
Як Кадиров вислужується перед Путіним: дані британської розвідки
15 серпня, 09:52
Кремль змушує «Яндекс» продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них
«Яндекс» програє боротьбу з Кремлем: ISW спрогнозував долю інтернет-гіганта
11 серпня, 07:00
Представниця пресслужби уряду ФРН Крістіне Гоффманн
Удари по об’єктах РФ. Уряд Німеччини відреагував
9 серпня, 18:18
Більшість лідерів Африки відмовилася їхати на саміт до Путіна
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
30 липня, 21:02
Росія збирається скасувати членство в МВФ: до Держдуми внесено законопроєкт
Росія збирається скасувати членство в МВФ: до Держдуми внесено законопроєкт
26 липня, 10:32
ЗСУ використовують західні високоточні ракетно-артилерійські системи
ЗСУ розкрили секрет успіху ракетних військ та артилерії
22 липня, 08:18
Лукашенко хоче купити зерно у Росії
«Завжди знадобиться»: Лукашенко вирішив терміново рятувати російське зерно
21 липня, 15:17
У Миколаєві уже двоє загиблих від нічної ворожої атаки
Обстріл Миколаєва: рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки
20 липня, 17:16
Фото наслідків удару по Миколаєву
Атака на Одесу та Миколаїв, умови Путіна для відновлення «зернової угоди»: головне за ніч
20 липня, 07:24

Ігор Гулик

Надувний храм – символ Росії
Надувний храм – символ Росії
Метастази більшовизму
Метастази більшовизму
Російські еліти готуються до розвалу Росії
Російські еліти готуються до розвалу Росії
«Волинська різня» Путіна. Диктатор знову почав вигадувати історію?
«Волинська різня» Путіна. Диктатор знову почав вигадувати історію?
Війна скоро завершиться? Що не так з діями влади
Війна скоро завершиться? Що не так з діями влади
Навіщо Путін тримає біля себе Медведєва. Головна причина
Навіщо Путін тримає біля себе Медведєва. Головна причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
20K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
14K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
11K
Зброя для України. До чого тут Китай?
9104
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
7885
Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту