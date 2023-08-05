Епітафія російському Чорноморському флоту

Останніми днями Україна посилила удари по території Росії та по російських суднах і портах у Чорному морі

Сьогоднішні події говорять нам одне: епоха домінування Росії в Чорному морі добігає кінця

Занурення на дно крейсера «Москва» у квітні 2022 року символізувало початок кінця російської присутності в акваторії Чорного моря. Сьогоднішні події – логічне продовження цієї історії.

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Усім країнам Чорноморського басейну сьогодні зрозуміло: російський король остаточно голий. Опинившись нездатною здійснити блокаду українських портів і реально контролювати акваторію, Росія спробувала приховати (насамперед від власної публіки) свою нездатність через демонстрацію «російського божевілля» – класичного ракетного терору.

Однак навіть обмежений інформаційний ефект від терору Одеси не може затьмарити «ексцеси» в Керченській протоці та Новоросійській бухті.

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Тепер же, опинившись очевидно й остаточно безсилою, Росія намагається прикрити власну неспроможність... інтересами Сполучених Штатів Америки.

«Не потрібно завдавати ударів по російських портах! Це не в інтересах Вашингтона», – просувають тезу в Москві.

Одне запитання кремлівським скигліям: вам самим від себе не смішно?

Новина про зростання цін на нафту може подіяти тільки на тих, хто не розуміє, як здійснюється ціноутворення і робота ОПЕК.

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Сьогоднішні події говорять нам одне: епоха домінування Росії в Чорному морі добігає кінця.

Кінець – це не точка, а процес, і ця історія ще буде писатися якийсь час. Однак яким буде її фінал, уже зрозуміло абсолютно всім.

Залишається тільки поспівчувати «нейтральним» країнам, які використовують російські порти для експорту енергоносіїв.

«Нейтралітет» часто обходиться дорого. Хто знає, що було б, якби ці країни свого часу зайняли більш активну громадянську позицію, зокрема в питанні російського зернового шантажу. Однак історія не знає умовного способу.