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Як врятувати холодильник від відключень світла: поради експертів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Як врятувати холодильник від відключень світла: поради експертів
Холодильники, які працюють цілодобово, можуть вийти з ладу не лише через перепади напруги після включення електрики
фото з відкритих джерел

Електроприлади, які працюють цілодобово, можуть вийти з ладу не лише через перепади напруги після включення електрики

Ситуація з відключеннями електроенергії залишається нестабільною і це не може не позначатися на постійно працюючих електроприладах, зокрема на холодильниках та морозильних камерах.

«Главком» поцікавився у майстра з ремонту холодильного обладнання, що можна зробити, щоб убезпечити такий важливий пристрій під передчасного виходу з ладу на фоні постійних відключень електроенергії. 

Майстер Ігор порадив встановити перед лічильником реле напруги із затримкою пуску. Якщо ж зараз є необхідність придбати новий холодильник, варто обирати пристрій відомого, перевіреного бренду й не гнатися за дешевими китайськими. Також бажано обирати той бренд, який дає найбільшу гарантію на термін служби компресора.

На думку майстра, найкращим виходом у сьогоднішній ситуації є зарядна станція типу EcoFlow або економваріант у вигляді реле напруги. Бо через постійні відключення та аномальну спеку компресори холодильних установок не витримують і передчасно виходять з ладу. Загалом, зауважив майстер, викликів стало більше на 80%, до 50 дзвінків на добу.  

Інший майстер, Микола Іванович, з яким спілкувався «Главком», повідомив, що так само має дуже багато викликів і черга розпланована на 10 днів вперед.  До того ж, прийти на виклик він може лише у «білі години» графіка, бо інакше не можна протестувати пристрій до та після ремонту. 

Кияни у мережі вже скаржаться, що через спеку та перебої у електропостачанні почали виносити на смітники заморожені фрукти та інші «стратегічні запаси». Краще менше з'їсти, аніж потрапити до лікарні з харчовим отруєнням, пишуть вони. 

Як зберегти холодильник в умовах відключень електроенергії

Загалом холодильники, які працюють цілодобово, можуть вийти з ладу не лише через перепади напруги після включення електрики. Їм шкодить і відключення світла, якщо в цей час у приладі починався цикл охолодження. Тому, якщо заздалегідь відомо про відключення струму (заплановане відключення світла), прилади бажано на цей час відключити від електромережі. Це найдешевший спосіб, щоб додатково не витрачати грошей. Але він підходить тільки якщо відключення відбуваються за графіком і у цей час вдома є хтось, хто може вимкнути прилади.

Також для власного спокою бажано запастися додатковим обладнанням. Аби захистити холодильник, можна придбати стабілізатор напруги, а краще під'єднати до лічильника реле напруги, яке спрацює й вимкне електромережу у квартирі у разі різкого стрибка напруги у мережі, чим збереже ваші електроприлади від ламання (згорання).

Нагадаємо, українці активно готуються до можливих відключень електроенергії, спричинених російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Зростання попиту на повербанки, особливо на моделі з ємністю від 20 000 mAh, підтверджує це.

Цікаво, що у відповідь на російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, британські вчені з Університету Кардіффа разом з українськими пасічниками розробили інноваційну упаковку з бджолиного воску. Цей винахід допоможе зберегти харчові продукти, які швидко псуються, в умовах відсутності електроенергії та холодильників. 

До слова, «Енергоатом» достроково приєднав до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Теги: відключення електроенергія Україна

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