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У містах зростають тарифи на проїзд у громадському транспорті: де найвищі ціни

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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У містах зростають тарифи на проїзд у громадському транспорті: де найвищі ціни
У Києві вартість проїзду в міському пасажирському транспорті поки не підвищувалася
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

У Тернополі ціни на проїзд можуть підвищити на 50%

Через зростання тарифів на електроенергію та пальне в Україні дорожчає проїзд в громадському транспорті. Ціни на проїзд у деяких регіонах можуть підняти до 50%. «Главком» проаналізував, що може змінитися для пасажирів найближчим часом.

У Тернополі ціни на проїзд можуть підвищити на 50%. Про це стало відомо з проєкту рішення виконкому «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.09.2021 №848 «Про забезпечення роботи міського електричного транспорту».  

Проїзд, за карткою тернополянина коштував від 2021 року 8 грн, від 1 серпня 2024 року вже вартуватиме 12 грн. Хто оплачував 9 грн, тепер платитиме 14 грн. А хто розраховувався банківською карткою і платив 10 грн, тепер за одну поїздку викладатиме 15 грн.

Школярі, студенти та деякі категорії пенсіонерів за проїзд у маршрутках замість 4 грн платитимуть 6 грн.

У Вінниці з 1 липня підвищили тарифи на проїзд у міському транспорті. Поїздка у автобусі тепер коштує 12 грн, у маршрутках – 15-18 грн.

В Івано-Франківську ціни на проїзд зросли з 10 до 15 грн. За оплати банківською карткою вартість проїзду складає 12 грн. За карткою іванофранківця – 10 грн, за студентською карткою – 8 грн.

У Львові проїзд у трамваї за квитком, придбаним у водія, складає 20 грн. При оплаті за QR-кодом – 15 грн. Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до 25 грн міська влада відклала до вересня.

В Ужгороді проїзд подорожчав з 12 до 15 грн.

У Чернівцях з березня вартість проїзду у тролейбусах зросла з 10 до 12 грн.

У Запоріжжі встановили плату за проїзд у міському електротранспорті та автобусах – 10 грн. З 25 лютого 2022 року проїзд у тролейбусах і трамваях міста був безкоштовним.

У Сумах подорожчав проїзд на міських автобусних маршрутах. З 22 червня пасажири мають сплачувати за поїздку 15 грн замість 10 грн.

Додамо, у Києві вартість проїзду в міському пасажирському транспорті поки не підвищувалася. Зокрема, ціна поїздки в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері становить 8 грн, у міській електричці – 15 грн. Проїзд у маршрутках коштує 12-15 грн.

Зазначимо, що у Дніпрі діють такі самі тарифи на проїзд міським транспортом, як і в Києві. 

В Одесі вартість проїзду у тролейбусі та трамваї – 8 грн, при безготівковому розрахунку – 7 грн. У маршрутках поїздка обійдеться у 15 грн.

Зокрема найдешевший проїзд в середньому по областях становити 5 грн. у Київській області.

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Теги: громадський транспорт Україна транспорт

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