Представник ДСНС розповів, яких фахівців бракує службі і чи є серед рятувальників жінки

Іванна Гончар
фото з відкритих джерел
Генерал-майор Хижняк: «На посаду пожежника поки що дефіциту немає. Рейтинг довіри населення до ДСНС дуже високий»

На посади пожежників наразі дефіциту кадрів немає, оскільки служба має високий рівень довіри серед населення і чимало випускників навчальних закладів обирають роботу в системі ДСНС. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів генерал-майор служби цивільного захисту Андрій Хижняк, начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області.

Водночас найбільше бракує фахівців вузькопрофільних спеціальностей, зокрема піротехніків, інженерів та операторів спеціальної техніки.

«Є специфічні професії, до прикладу, піротехніки або інженери, які працюють зі спеціальною технікою, скажімо, з бульдозерами різного типу, – ці фахівці одиничні. Вкрай мало тих, хто має відповідну освіту і хоче піти працювати до нас на ці посади. А на посаду пожежника поки що дефіциту немає. Завдячуючи тому, що рейтинг довіри населення до ДСНС дуже високий, багато молодих хлопців, які закінчують навчальні заклади, ідуть до нас працювати і пожежниками, і на інші професії», – каже генерал-майор.

Проблема нестачі кадрів, як каже Хижняк, характерна не лише для окремого управління, а й для всієї країни, а загальний некомплект кадрів становить близько 5%, однак Андрій Хижняк очікує, що вакансії вдасться швидко закрити.

Також генерал-майор наголосив, що хоча робота рятувальника потребує значної фізичної підготовки та витривалості, у системі працюють і жінки.

«Робота у нас справді чоловіча, потребує фізичної сили і витривалості. Але є жінки, які очолюють підрозділи і частини. Наприклад, Юлія Дондоха – начальник пожежно-рятувального поста селища Семенівка. Ольга Кузіна є заступницею начальника групи пожежної техніки в загоні з обслуговування об’єктів нафтогазового комплексу та ліквідації нафтогазових фонтанів. Вони керують чоловіками на пожежах, виїжджають на рятувальні операції, беруть в них участь. Якщо людина фізично розвинута і бажає працювати, ми охоче беремо всіх, хто хоче вступити до лав рятувальників», – розповів Хижняк.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 116 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, а ще 622 рятувальники отримали поранення та травми під час виконання службових обов'язків.

