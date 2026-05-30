Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боронив Україну на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Павла Бориса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боронив Україну на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Павла Бориса
Павло Борис став на захист Батьківщини у 2024 році
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Воїн стояв на захисті України у складі 250-го Об’єднаного центру інженерної підтримки Сил підтримки ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Бориса.

Захисник України Павло Борис поліг на фронті 26 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Павло Борис народився 13 липня 2003 року у селі Руда Львівської області. Навчався у Рудянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гніздичівської селищної ради Львівської області, згодом – у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Зі слів рідних, Павло любив готувати, захоплювався народними танцями та спортом. Був дуже віруючою людиною, завжди допомагав іншим і залишався опорою для своїх близьких. Вирізнявся ініціативністю, відповідальністю, турботливістю, життєрадісністю та амбітністю. Був мужнім і сміливим, справжнім лідером – ставив перед собою цілі й наполегливо йшов до них. Свідомо обрав шлях військового та присвятив себе служінню Україні.

У 2024 році Павло Борис став на захист Батьківщини
У 2024 році Павло Борис став на захист Батьківщини
фото: Львівська міська рада

У 2024 році достроково завершив навчання та став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському напрямку у складі 250-го Об’єднаного центру інженерної підтримки Сил підтримки Збройних сил України.

Поховали захисника України 29 травня 2026 року на місцевому кладовищі села Руда.

У Павла Бориса залишилися батьки, брат, кохана дівчина, хрещені батьки та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ планує проведення параду в Москві 9 травня
Керівник Центру протидії дезінформації пояснив, чому РФ оголосила перемир’я на 9 травня
4 травня, 22:04
Зеленський зробив заяву про перемир'я РФ
Зеленський з іронією відреагував на плани іноземних делегацій відвідати Москву 9 травня
7 травня, 19:29
Райт: Іран лякаюче близький до створення ядерної зброї
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
14 травня, 01:29
Доброволець зізнається, що найважче на фронті це постійні дрони над головою
Колумбійський доброволець понад 100 днів утримував позицію під атаками РФ
19 травня, 16:56
На Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа після атаки безпілотників
Атака на Рязань: чим важливий уражений нафтопереробний завод
15 травня, 09:18
Емірати хочуть подвоїти поставки нафти в обхід Ормузької протоки
Ормузька протока більше не гарантує безпеку. Емірати почали нафтову перебудову
15 травня, 14:15
Шаміль Лукожев родом з Осетії
Росіянин, який воює за Україну, розповів, як бачить своє майбутнє після війни
27 травня, 09:05
Інформація про постраждалих не надходила
Окупанти вдарили дронами по Одещині: наслідки
28 травня, 07:58
Частина бізнесу може втратити право бронювати працівників через нові зарплатні вимоги
Бронювання по-новому: хто ризикує втратити захист від мобілізації
Вчора, 17:05

Суспільство

Представник ДСНС розповів, яких фахівців бракує службі і чи є серед рятувальників жінки
Представник ДСНС розповів, яких фахівців бракує службі і чи є серед рятувальників жінки
Боронив Україну на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Павла Бориса
Боронив Україну на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Павла Бориса
Посівний календар на червень 2026: час активного догляду, повторних посівів та боротьби за майбутній врожай
Посівний календар на червень 2026: час активного догляду, повторних посівів та боротьби за майбутній врожай
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Місячний календар на червень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на червень 2026: дати нового та повного Місяця
Яке релігійне свято відзначається 30 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 30 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua