Пролежала два тижні без їжі. Поліцейські евакуювали мешканку Покровська

Під час евакуації жінка попросила у правоохоронців «булочку, бананчик та чай»

На момент прибуття евакуаційної групи жінка стукала у вікно та благала про порятунок

Поліцейські евакуювали із прифронтового Покровська на Донеччині літню жінку, яка два тижні пролежала без їжі у власному будинку. Весь цей час жінка стукала у вікно та благала про допомогу. Як передає «Главком», про це повідомляє поліція Донецької області.

«15 днів під обстрілами пролежала сама в будинку 68-річна Віра Федорівна. Вона перенесла кілька операцій на нозі та не могла ходити. Пенсіонерка опинилась у пастці – без їжі та допомоги. Рідних у неї немає, вулиця повністю зруйнована ворогом, а всі люди виїхали», – ідеться у повідомленні.

Небайдужі місцеві мешканці повідомили поліціянтам про безпорадну жінку у приватному секторі. На момент прибуття евакуаційної групи жінка стукала у вікно та благала про порятунок.

«Ми знайшли її у холодному будинку вкрай знесиленою, голодною, з тяжкими пролежнями. Рани свідчать про те, що жінка могла так лежати набагато довше, ніж 15 днів», – розповів поліцейський Костянтин Туницький.

Під час евакуації жінка попросила у правоохоронців «булочку, бананчик та чай». З її слів, вона вже 10 днів не їла нічого і так лежала знерухомлена. Її евакуювали та передали медичним працівникам.

Нагадаємо, в окремих населених пунктах Межівської громади Дніпропетровщини оголосили обовʼязкову евакуацію для сімей з дітьми. Як передає «Главком», про це повідомили на сторінці Межівської сільської територіальної громади.

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До слова, у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового.

Також рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.