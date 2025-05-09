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Сибіга: Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сибіга: Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта
Сибіга: Двоє угорських дипломатів повинні покинути нашу країну протягом 48 годин
фото: x.com/andrii_sybiha

Очільник МЗС наголосив, що Україна діє «у відповідь на дії Угорщини»

Україна висилає з Києва двох угорських дипломатів. Як передає «Главком», про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

«Двоє угорських дипломатів повинні покинути нашу країну протягом 48 годин. Ми щойно викликали посла Угорщини до та вручили йому відповідну ноту», – заявив Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що Україна діє «у відповідь на дії Угорщини», керуючись принципом взаємності та українськими національними інтересами.

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Згодом Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у шпигунській діяльності на користь Угорщини: тримання під вартою на 60 діб, починаючи з 8 травня.

Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на викриття мережі. Сійярто звинуватив Україну в антиугорській пропаганді і вирішив видворити двох українських дипломатів.

Сіярто поскаржився на «дедалі сильнішу антиугорську пропаганду» в Україні та «кампанію з дискредитації проти угорців».

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні. Раніше Орбан казав, що Угорщина – це єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні.

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Теги: Будапешт дипломатичний конфлікт Угорщина Андрій Сибіга

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