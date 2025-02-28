Трамп і Венс оголосили себе на боці Росії – ексрадник Трампа

Американський політик-республіканець і дипломат, який працював послом США в ООН Джон Болтон розкритикував політику Трампа та Венса

«Трамп і Венс оголосили себе на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки»

Ексрадник Трампа Джон Болтон відреагував на жорстку суперечку, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Болтона.

«Трамп і Венс оголосили себе на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. І давайте будемо відвертими: Трамп і Венс тепер особисто відповідають за цю політику. Це не є думкою більшості американців, незалежно від політичної партії», – написав американський політик-республіканець і дипломат, який працював послом США в Організації Об'єднаних Націй Джон Болтон.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.