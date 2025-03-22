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Кількість бригад, що набиратимуть добровольців на контракт «18-24», збільшено

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кількість бригад, що набиратимуть добровольців на контракт «18-24», збільшено
Обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій
фото з відкритих джерел

Добровольці отримають 1 млн одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься у три етапи

Сили оборони України розширили перелік підрозділів, які підписуватимуть контракти на службу з військовозобов'язаними, котрі не досягли мобілізаційного віку. Заступник голови Офісу президента України Павло Паліса поділився переліком бригад, передає «Главком».

Повідомляється, що в українській армії найближчим часом буде розширено перелік бригад, які набиратимуть на військову службу за контрактом добровольців віком від 18 до 24 років.

Зі слів Паліси, до програми долучаться:

  • 3 окрема штурмова бригада;
  • 24 ОМБр імені короля Данила;
  • 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького;
  • 93-тя ОМБр Холодний Яр;
  • 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;
  • 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;
  • 39-та окрема бригада берегової оборони – 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса;
  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
  • 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ.

Також відомо, що до програми скоро приєднаються підрозділи НГУ «Азов» та 13 Бригада Національної гвардії України «Хартія».

Міністерство оборони роз’яснило покроковий алгоритм залучення на військову службу за контрактом «18-24», а також інші його особливості.

Яку винагороду отримають добровольці

Добровольці отримають 1 млн одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься у три етапи:

200 000 грн – після підписання контракту;
300 000 грн – після проходження підготовки;
500 000 грн – у день виключення зі списків особового складу військової частини.
Водночас бійці, які укладуть такі контракти, матимуть грошове забезпечення до 120 000 грн та додаткову винагороду за виконання бойових завдань.

Кому можуть відмовити

Офіцерка відділення медіа Першого Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько назвала причини, через які громадянам у віці 18-24 років можуть відмовити в укладанні спецконтракту. 

Основні вимоги – аби претендент був повнолітній та придатний до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору. Також потрібно, аби у нього не було судимостей.

«Ми можемо відмовити кандидату тільки в тому разі, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію і якщо він не підходить за віком. Також, якщо є судимість в кандидата. Але зараз до нас приходить все більше охочої молоді. Ще поки не було таких відмов від нас», – підсумувала Пунько. 

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Теги: армія контрактна армія військові Павло Паліса

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