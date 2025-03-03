Трамп готовий відновити переговори із Зеленським: Волц назвав умову

За словами Волца, Україна не демонструє готовності до припинення вогню з Росією

Радник президента США: «Терпіння американського народу не безмежне»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента США з національної безпеки Майка Волца в ефірі Fox News.

Як зазначив посадовець, Зеленський поки не готовий до мирних переговорів, однак, за словами радника Трампа, «час грає не на боці конфлікту». Він також наголосив, що терпіння американців і їхні фінансові ресурси «не безмежні», тому Вашингтон вважає, що Київ повинен розпочати переговори.

«Час не на боці вічного продовження цього конфлікту. Терпіння американського народу не безмежне. Їхні гаманці не безмежні, і наші запаси та боєприпаси не безмежні, які нам потрібні для будь-яких непередбачених обставин у всьому світі. Тож настав час поговорити», – каже він.

Як зазначив радник Трампа, Україна не демонструє готовності навіть до тимчасового припинення вогню з Росією.

🇺🇸Трамп готовий відновити перемовини про угоду щодо надр, якщо Зеленський змінить свою позицію, — радник президента США з нацбезпеки Волц



📹FoxNews; Новини. Live pic.twitter.com/vTIdPRoDAt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 3, 2025

«І знаєте, те, що ми чуємо про альтернативи, чи то демократи, чи лідери в усьому світі, по суті, продовжує цю жахливу окопну війну в стилі Першої світової війни, яка є м’ясорубкою для людей, боєприпасів і національного багатства. Президент виступав за припинення, припинення цієї війни. Він був обраний, щоб закінчити цю війну», – каже Волц.

Посадовець додав, що український лідер зробив своїй країні «ведмежу послугу», не отримавши позитивного результату під час візиту до Сполучених Штатів.

«Нас справді збентежило те, що Зеленський міг покинути Білий дім у п’ятницю, маючи США та Україну економічно пов’язаними разом протягом цілого покоління», – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом. Водночас світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.