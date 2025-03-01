Держсекретар США зробив заяву після сварки Зеленського та Трампа

Рубіо поставив під сумнів щирість прагнення Зеленського до мирного врегулювання війни з Росією

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен попросити вибачення після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю CNN.

Крім того, Рубіо поставив під сумнів щирість прагнення Зеленського до мирного врегулювання війни з Росією.

«Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так», – сказав держсекретар США.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.