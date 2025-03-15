Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський прокоментував ситуацію із браком ракет для захисту неба

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прокоментував ситуацію із браком ракет для захисту неба
Комплекси Samp-T захищають українське небо
фото з відкритих джерел

Україна намагалася отримати ліцензії на виготовлення ракет до Patriot, Samp-T і Hawk, але це не вдалося зробити

Напередодні у медіа з'явилась інформація, що Україна майже вичерпала ракети для комплексів Samp-T. Однак ракет для Patriot і Samp-T ніколи не було достатньо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує «Главком».

За словами глави держави, дефіцит – це постійна проблема. Він охарактеризував Samp-T як «складні, хороші системи, за які Україна вдячна Італії і Франції».

Зеленський також зауважив, що Україна намагалася отримати ліцензії на виготовлення ракет до Patriot, Samp-T і Hawk, але це не вдалося зробити.

Раніше повіомлялося, що Збройні сили України вичерпали всі запаси американських оперативно-тактичних ракет Atacms.

Нагадаємо, мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

До слова, росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету.

Читайте також:

Теги: виготовлення росіяни президент Україна Володимир Зеленський розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матч за третє місце проти збірної Великої Британії був дуже напружений та емоційний
Ігри Нескорених 2025. Україна здобула бронзові медалі у волейболі сидячи
16 лютого, 10:41
За три роки війни Росія спалила близько половини своїх величезних запасів танків і бронетехніки
Просування росіян в Україні сповільнилося – WSJ
16 лютого, 16:11
У мережі головний убір Собчак назвали шапкою-пиріжком, та акцентували, що такі носили у Радянському Союзі члени політбюро.
«Шапка, як у членів політбюро». Соцмережа висміяла образ Собчак під час зустрічі з Путіним
21 лютого, 16:04
Військовий зауважив, що їжу та воду вони отримували дронами
Військовий, який 68 днів бився в оточенні, отримав звання Героя України
26 лютого, 21:25
Посол України спостерігала за суперечкою двох президентів
Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео
28 лютого, 21:33
Ситуація на фронті 8 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року
8 березня, 00:16
Українські військові не вірять, що Росія дотримуватимуться режиму перемир’я, адже з 2014 по 2022 рік вона постійно порушувала мирні домовленості
«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну
11 березня, 15:31
Президент Ірану відкидає переговори з Трампом
«Роби все, що захочеш!». Іранський президент емоційно звернувся до Трампа
12 березня, 09:30
Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич зробив заяву про резолюцію ООН щодо України
Сербія відкликала підтримку резолюції ООН щодо засудження агресії РФ
12 березня, 18:19

Події в Україні

Зеленський прокоментував ситуацію із браком ракет для захисту неба
Зеленський прокоментував ситуацію із браком ракет для захисту неба
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
Росія накопичує війська: Зеленський повідомив про небезпеку для Сумщини
Росія накопичує війська: Зеленський повідомив про небезпеку для Сумщини
Двоє чоловіків у ТЦК на Полтавщині порізали собі руки, щоб уникнути мобілізації
Двоє чоловіків у ТЦК на Полтавщині порізали собі руки, щоб уникнути мобілізації
Save Ukraine повернули двох підлітків з окупованої частини Запорізької області
Save Ukraine повернули двох підлітків з окупованої частини Запорізької області
Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується – Зеленський
Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
39K
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
9238
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
8351
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
6854
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив

Новини

Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Сьогодні, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Сьогодні, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua