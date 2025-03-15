Україна намагалася отримати ліцензії на виготовлення ракет до Patriot, Samp-T і Hawk, але це не вдалося зробити

Напередодні у медіа з'явилась інформація, що Україна майже вичерпала ракети для комплексів Samp-T. Однак ракет для Patriot і Samp-T ніколи не було достатньо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує «Главком».

За словами глави держави, дефіцит – це постійна проблема. Він охарактеризував Samp-T як «складні, хороші системи, за які Україна вдячна Італії і Франції».

Зеленський також зауважив, що Україна намагалася отримати ліцензії на виготовлення ракет до Patriot, Samp-T і Hawk, але це не вдалося зробити.

Раніше повіомлялося, що Збройні сили України вичерпали всі запаси американських оперативно-тактичних ракет Atacms.

Нагадаємо, мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

До слова, росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету.