Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями і подав у відставку – NBC News

Трамп, ймовірно, не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини

Президент США Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Більше того, зазначається, що Трамп хоче побачити зміни щодо переговорів у баченні президента Володимира Зеленського. Зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території Росії.

Чиновники розповіли, що Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була підписана.

Крім того, джерела видання зазначають, що Трамп хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

За словами американського чиновника і представника адміністрації Трамп, США не мають жодних доказів того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські повітряні атаки на Україну. Вони стверджують, що атаки, ймовірно, були сплановані ще до припинення обміну розвідданими та допомоги.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії.