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Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові: що обговорювали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові: що обговорювали
Учасники наради обговорили ситуацію на фронті й обстановку на основних напрямках
фото: Офіс президента

Під час засідання були заслухані доповіді Сирського, Умєрова та Гнатова

У Харкові Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова. Також участь взяли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.

Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові: що обговорювали фото 1

Учасники наради обговорили ситуацію на фронті й обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському, а також перебіг операції в Курській області.

Окрему увагу приділили підготовці до зустрічі з американською делегацією, яка відбудеться в Саудівській Аравії завтра, 23 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти оперативно-тактичного угруповання «Харків» і 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія». 

Крім того, Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак відвідали командний пункт тактичної групи «Покровськ» і зустрілися із командирами «Лінії дронів». 

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, президент Володимир Зеленський приїхав на Донеччину та поспілкувався з військовими біля легендарної стели на вʼїзді в область. 

«Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас», – написав президент.

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Теги: Покровськ Павло Паліса Офіс президента Андрій Єрмак президент Володимир Зеленський Харків

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