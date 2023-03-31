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Росія втратила більшість контрбатарейних комплексів – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія втратила більшість контрбатарейних комплексів – британська розвідка
фото з відкритих джерел

Через санкції РФ буде складно відновити втрачену техніку

Росії буде важко відновити свій парк контрбатарейних комплексів, які ліквідували ЗСУ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter. 

Як зазначається у зведенні, 23 березня Сили спеціальних операцій України оприлюднили кадри знищення російської контрбатарейної РЛЗ «Зоопарк-1М» у Донецьку.

За даними британської розвідки, спроби обох сторін нейтралізувати контрбатарейні радари противника були постійним елементом війни. Цих систем відносно небагато, але значно збільшують бойові можливості. Вони дозволяють командирам швидко виявляти та вражати артилерію супротивника. Однак, оскільки вони мають активну електромагнітну сигнатуру, їх можна виявити та знищити.

«Росія втратила як мінімум шість «Зоопарк-1М», і, швидше за все, в Україні залишилася дуже обмежена їхня кількість», – йдеться у повідомленні.

Відновлення парку контрбатарейних систем є ключовим пріоритетом для обох сторін. Однак Росії буде важко це зробити, тому що системи залежать від постачання високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями, зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 401-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. 

Теги: росія Міноборони радари зоопарк Авдіївка британська розвідка Бахмут

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