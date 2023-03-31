Помилуваний зек-«вагнерівець» повернувся з фронту і знову вбив людину – все село тремтіло від страху (відео)

«Защітнік отєчєства» тримав у страху все село

Практика з вербуванням зеків у російські ПВК вже очікувано почала виходити росіянам боком, адже злочинці, що вижили на фронті, потім повертаються до міст і сіл росії. Так сталося і з мешканцем села Новий Бурець, що на Кіровщині Росії.

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Як стало відомо, завербований у ПВК «Вагнера» Іван Россомахін, який відбував покарання за вбивство своєї односельчанки, яка намагалася його прогнати зі своєї ділянки, а також грабіж, після війни в Україні повернувся додому, де, як повідомляють місцеві ЗМІ, почав «тримати в страху односельців, погрожуючи їхнім життям».

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Так, наприклад, одного дня чоловік ходив селом у стані алкогольного сп’яніння, тримаючи в руках вила і сокиру, і кричав: «Уб’ю всіх, переріжу всю родину». Наступного дня «вагнерівець» розбив сокирою вікна припаркованих автомобілів. Наляканим місцевим жителям вже було пообіцяли, що відправлять z-зека назад на війну, але цьому не судилося статися.

Як повідомлялося раніше, керівник «ПВК Вагнер» Євгеній Пригожин розповів, скільки в’язнів повернулися з війни проти України.