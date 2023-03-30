Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Улітку зросте податок на пальне – Гетманцев

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Улітку зросте податок на пальне – Гетманцев
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Із 1 липня ПДВ на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%

Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на пальне після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтервʼю «РБК-Україна».

«Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу», – заявив депутат.

За його словами, з 1 липня податок на додану вартість на пальне відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.

«Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів», – додав Гетманцев.

Парламентар підтвердив, що зниження ставок відбулося за ініціативи Міністерства економіки. Однак уточнив, що перші місяці війни були періодом «спроб і помилок».

«Ніде немає інструкції з експлуатації країни в період, коли на тебе нападає настільки потужний агресор. Рішення, які ми ухвалювали, здебільшого були правильними. Але деякі були помилковими», – резюмував він.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке мало допомогти збільшити кількість пального.

Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зменшення податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне.

Читайте також: Правоохоронці викрили масштабне виробництво контрафактного пального
Теги: Данило Гетманцев депутат бензин Україна пальне ПДВ податки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанія надасть Україні майже 15 млн євро: на що підуть кошти
Іспанія надасть Україні майже 15 млн євро: на що підуть кошти
25 березня, 05:19
Через війну проти України РФ втратить вплив у пострадянських державах – ISW
Через війну проти України РФ втратить вплив у пострадянських державах – ISW
17 березня, 06:55
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
16 березня, 19:36
Юрій Васьков
Україна закликає всіх партнерів доєднатися до розблокування українських портів – заступник міністра інфраструктури
16 березня, 17:05
У РФ очікується підвищення призовного віку
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
14 березня, 06:35
Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років
Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років
13 березня, 19:20
Україна продала ще один морський порт
Україна продала ще один морський порт
13 березня, 14:57
Поставки зерна з України: Румунія хоче побудувати понтонний міст через Прут
Поставки зерна з України: Румунія хоче побудувати понтонний міст через Прут
1 березня, 19:27
Одним з найважливіших факторів, що вплине на подальший розвиток війні буде здатність якнайшвидше їх виробляти боєприпаси
Служба безпеки Латвії повідомила, доки триватиме війна в Україні
28 лютого, 14:12

Економіка

Улітку зросте податок на пальне – Гетманцев
Улітку зросте податок на пальне – Гетманцев
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
Скільки Україні коштує місяць війни: дані Мінфіну
Скільки Україні коштує місяць війни: дані Мінфіну
Дефіцит брухту лишається одним із найсерйозніших викликів для металургії у 2023 році – аналітики
Дефіцит брухту лишається одним із найсерйозніших викликів для металургії у 2023 році – аналітики
Посилення санкцій та оборонна України: Шмигаль зустрівся з делегацією Європарламенту
Посилення санкцій та оборонна України: Шмигаль зустрівся з делегацією Європарламенту
Офіційно: Україна готова відновити експорт електроенергії
Офіційно: Україна готова відновити експорт електроенергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
113K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
67K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
41K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
31K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври
21K
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Сьогодні, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Сьогодні, 06:34
Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Сьогодні, 05:45
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
Сьогодні, 05:30
ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі
Сьогодні, 04:31
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
Сьогодні, 04:20

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту