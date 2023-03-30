Улітку зросте податок на пальне – Гетманцев

Із 1 липня ПДВ на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%

Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на пальне після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтервʼю «РБК-Україна».

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«Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу», – заявив депутат.

За його словами, з 1 липня податок на додану вартість на пальне відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.

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«Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів», – додав Гетманцев.

Парламентар підтвердив, що зниження ставок відбулося за ініціативи Міністерства економіки. Однак уточнив, що перші місяці війни були періодом «спроб і помилок».

«Ніде немає інструкції з експлуатації країни в період, коли на тебе нападає настільки потужний агресор. Рішення, які ми ухвалювали, здебільшого були правильними. Але деякі були помилковими», – резюмував він.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке мало допомогти збільшити кількість пального.

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Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зменшення податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне.