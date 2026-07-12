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Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року
Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту
колаж: glavcom.ua

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 44 атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет та 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8866 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби ворог завдав авіаційного удару по місту Суми.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п'ятнадцять районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та один інший важливий об'єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 1

Наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 76 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Лимана та Стариці, а також у напрямках Григорівки, Караїчного, Іванівки та Малого Бурлука.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 3

Ворог чотири рази атакував у районах Куп'янська та Подолів, а також у напрямках Борівської Андріївки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 4

Окупанти одинадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 5

Противник здійснив 23 штурмові дії в районах Пискунівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 6

Окупанти десять разів атакували в районі Тихонівки, а також у напрямках Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 7

Зафіксовано дев'ятнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 44 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки, Шахового, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Нового Шахового, Гришиного, Кучерового Яру, Софіївки, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Кам'янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили три атаки в напрямках населених пунктів Воскресенка, Олександроград та Піддубне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 10

Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Чарівного, Староукраїнки, Солодкого, Добропілля, Гіркого та Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 11

Ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року фото 12

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1598-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати ворог наступ фронт

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