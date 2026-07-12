Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2026 року

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 44 атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 10 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет та 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8866 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби ворог завдав авіаційного удару по місту Суми.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п'ятнадцять районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та один інший важливий об'єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 76 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Лимана та Стариці, а також у напрямках Григорівки, Караїчного, Іванівки та Малого Бурлука.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Куп'янська та Подолів, а також у напрямках Борівської Андріївки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Окупанти одинадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 23 штурмові дії в районах Пискунівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти десять разів атакували в районі Тихонівки, а також у напрямках Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано дев'ятнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 44 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки, Шахового, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Нового Шахового, Гришиного, Кучерового Яру, Софіївки, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Кам'янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили три атаки в напрямках населених пунктів Воскресенка, Олександроград та Піддубне.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Чарівного, Староукраїнки, Солодкого, Добропілля, Гіркого та Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1598-й день повномасштабної війни в Україні.