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Командир штурмового полку пояснив, чому Україні потрібен військовий облік жінок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Командир штурмового полку пояснив, чому Україні потрібен військовий облік жінок
Дмитро Філатов вважає, що військовий облік жінок потрібен насамперед для того, щоб держава розуміла власний людський ресурс
фото: скріншот із відео

«На війні є не лише бойові завдання. Є величезний пласт роботи в тилу й під час ліквідації наслідків обстрілів», – заявив Дмитро Філатов

Усі українські жінки мають ставати на військовий облік. Не для того, щоб обов'язково йти на фронт, а щоб держава розуміла, якими ресурсами володіє у разі надзвичайних ситуацій. Як інформує «Главком», таку думку висловив командир 1 окремого штурмового полку, Герой України Дмитро Філатов в інтерв'ю Юлії Кирієнко.

«На війні є не лише бойові завдання. Є величезний пласт роботи в тилу й під час ліквідації наслідків обстрілів. Держава повинна знати, якими ресурсами вона володіє і кого може швидко залучити у критичній ситуації», – пояснив військовий.

Як приклад він навів підготовку з тактичної медицини. За словами Філатова, якщо жінки матимуть базові навички домедичної допомоги, то після ракетного удару зможуть врятувати життя постраждалим ще до прибуття медиків.

«Якщо жінка знає, як зупинити кровотечу чи надати першу допомогу, це може врятувати життя її власної дитини або будь-кого поруч», – зазначив командир.

Філатов також звернув увагу на досвід Ізраїлю, який багато років живе в умовах постійної воєнної загрози. За його словами, там цивільна медицина інтегрована із системою оборони, що дозволяє швидко мобілізувати необхідні ресурси під час кризових ситуацій.

Водночас захисник підкреслив, що війна не завершиться найближчим часом, а тому Україні потрібно системно готуватися до тривалого протистояння. На його думку, перемогти Росію лише безпілотниками неможливо, хоча розвиток дронових технологій є одним із ключових елементів посилення української армії.

«Єдиний спосіб змусити Росію припинити війну – показати, що ми достатньо сильні, щоб повернути своє. Але лише дронів для цього недостатньо», – наговлосив Герой України.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації. 

До слова, Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У відомстві повідомили, що понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними. 

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Теги: медицина війна держава мобілізація Герой України Володимир Зеленський президент жінка фронт

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