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Яке релігійне свято відзначається 2 серпня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 2 серпня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 2 серпня в церковному календарі – перенесення мощів первомученика Стефана та знайдення мощів праведників Никодима, Гамаліїла й Авіва

2 серпня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує перенесення мощів святого первомученика й архідиякона Стефана, а також знайдення мощів праведників Никодима, Гамаліїла та його сина Авіва. Цього ж дня згадують священномученика Стефана, єпископа Римського. У народному календарі свято відоме під назвами Степан Сінник або Степан Сіновал.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 серпня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Святий первомученик й архідиякон Стефан

Яке релігійне свято відзначається 2 серпня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Стефан жив у I столітті й став першим християнином, який прийняв мученицьку смерть за проповідь Євангелія. Його обрали першим серед семи дияконів Єрусалимської громади для допомоги апостолам та піклування про нужденних.

За ревну проповідницьку діяльність юдейська рада звинуватила Стефана у богохульстві й засудила до страти через каменування. У Книзі Діянь святих апостолів зафіксовано останні слова мученика: «Ось бачу відкрите небо і Сина Чоловічого, який стоїть по правиці Бога».

Перед смертю він також промовив молитву за своїх гонителів: «Господи, не залічи їм цього гріха».

Після страти тіло Стефана потай поховав законовчитель Гамаліїл у власному маєтку поблизу Єрусалима. Поруч пізніше упокоїлися таємний учень Христа Никодим, сам Гамаліїл та його син Авів.

У 415 році за пресвітера Лукіана місця поховань було віднайдено, а останки святих урочисто перенесли до Єрусалима. Згодом, близько 428 року, основну частину мощей архідиякона Стефана перевезли до столиці Візантійської імперії – Константинополя.

Молитва дня

До святого первомученика й архідиякона Стефана віряни традиційно звертаються з молитвами про зміцнення віри, мужність у випробуваннях, прощення гріхів, мир у душі та допомогу в складних життєвих обставинах.

Одна з поширених православних молитов звучить так:

О святий первомученику й архідияконе Стефане!

Ти, який першим серед послідовників Христа засвідчив свою віру мученицькою смертю, вислухай наші молитви. Випроси у Господа для нас міцну віру, терпіння у випробуваннях, любов до ближніх і прощення гріхів. Допоможи нам мужньо переносити труднощі, не відступати від правди та жити за Божими заповідями. Захисти нас від усякого зла, зміцни наші душі й серця, даруй мир, здоров'я та спасіння. Нехай за твоїм заступництвом Господь благословить нас і приведе до життя вічного.

Амінь.

Також у день пам'яті святого Стефана віряни нерідко звертаються до нього своїми словами, просячи:

  • про духовну силу й витривалість;
  • про зцілення від хвороб;
  • про мир у родині;
  • про захист від несправедливості та зла;
  • про допомогу у важких життєвих випробуваннях.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі день відомий як Степан Сінник або Степан Сіновал, оскільки до цього часу зазвичай завершувався сінокіс. За традицією цього дня збирали лікарські трави – м'яту, ромашку, конюшину, пижмо та інші рослини, з яких плели так званий Степанів вінок. Його зберігали вдома як символ добробуту, а під час хвороби використовували для приготування трав'яного настою.

А ще Святого Стефана здавна вважають покровителем свійських тварин, особливо коней, тому цього дня їм приділяють особливу увагу.

Церква закликає провести день у молитві, уникати злоби, заздрості, сварок, лихослів'я та відмови в допомозі ближнім. Оскільки триває Успенський піст, віряни дотримуються пісного меню та утримуються від гучних розваг.

Народні прикмети пов'язують погоду 2 серпня з подальшими осінніми змінами:

  • Дощ 2 серпня вказує на вологу осінь та багатий урожай.
  • Сонячна й суха погода передвіщає теплий вересень та збереження аналогічних умов протягом кількох наступних тижнів.
  • Грім у цей день свідчить про наближення тривалого періоду дощів.

Що не можна робити

Церковна традиція закликає в цей день утримуватися від сварок, лихослів’я, заздрощів та відмови в допомозі нужденним.

А от народні повір'я радять 2 серпня не позичати гроші, не розпочинати важливих справ і, за традицією, утриматися від роботи в саду чи на городі. Водночас ці заборони є частиною народних звичаїв і не належать до церковних приписів.

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Теги: церква свята релігія православна церква Україна традиції свято

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