Нестача особового складу давно стала головним викликом для бойових бригад

Командир 12-ї бригади «Азов» Богдан Грішенков із позивним Пугач поділився, що найбільше під час приїздів до тилових міст його пригнічує не мирне життя саме по собі, а велика кількість здорових чоловіків, яких він бачить на вулицях. А в цей час на фронті катастрофічно бракує людей. Як інформує «Главком», про це він розповів в інтерв'ю медіа «Ґрунт».

«Коли приїжджаю в Київ, мені комфортно. Комфортно проводити час із дитиною, дружиною, прогулюватися. Але дуже некомфортно, коли бачу багато фізично здорових людей різного віку. А у війську я такого, на жаль, не бачу», – сказав командир.

За його словами, нестача особового складу давно стала головним викликом для бойових бригад. Через це командири не можуть своєчасно замінювати військових, які місяцями перебувають на передовій.

«Я не можу так часто, як хотів би, міняти свій особовий склад. Не можу збільшити кількість людей, щоб одні могли піти у відпустку, а інші їх замінили», – пояснив Грішенков.

Він зазначив, що проблема вже давно не стосується лише поповнення підрозділів. Через постійне навантаження бійці виснажуються, вигорають, а іноді самовільно залишають частини, бо просто не мають можливості перепочити.

Окремо командир звернувся до тих, хто ще не служить. На його думку, добровільний вступ до війська дає людині значно більше можливостей, ніж мобілізація. Зокрема, можна заздалегідь підготуватися та обрати спеціальність відповідно до власних навичок, а не чекати, коли рішення ухвалять за тебе.

«Коли тебе мобілізували – історія вже закінчена. А коли ти приходиш сам, можеш підготуватися і обрати напрямок, у якому хочеш служити», – сказав він.

Водночас Грішенков наголосив, що не вважає службу в піхоті чимось другорядним.

«Піхота – це еліта. Еліта сильніших людей у цій країні не існує від слова зовсім», – підкреслив командир.

Раніше боєць «Азова» пояснив, чому воювати доведеться усім. «Усі мої близькі вже у війську. Або вже не можуть служити через важкі поранення чи стан здоров'я. Але я хочу сказати одне: воювати будуть усі – рано чи пізно. Питання лише в тому, на якій стороні», – наголосив Тір.

Також начштабу Російського добровольчого корпусу пояснив, чому не вірить у наближення миру. Олександр Фортуна вважає, що війна залишається головною запорукою збереження влади Володимира Путіна, тому говорити про реальну перспективу мирних переговорів поки що немає підстав.

Нагадаємо, Кремль назвав головну умову для завершення війни. Щоб війна завершилася, Україна має вивести війська з регіонів, які стали частиною Росії, та офіційно визнати їх російськими.