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Відомий військовий розповів про абсурдний випадок, через який отримав догану

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Відомий військовий розповів про абсурдний випадок, через який отримав догану
Петра Кузика покарали не через бойову помилку чи службове порушення, а через емоційну фразу в інтерв'ю
фото: скріншот із відео

За словами Петра Кузика, саме тоді він відчув сильний контраст між власним баченням військової служби та підходом частини командування

Командир батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» Національної гвардії України підполковник Петро Кузик розповів про свою єдину дисциплінарну догану за роки повномасштабної війни. За його словами, покарали його не через бойову помилку чи службове порушення, а через емоційну фразу в інтерв'ю про народних депутатів. Як інформує «Главком», про це військовий розповів у програмі «Критичне мислення» на «Апостроф TV».

Петро Кузик пригадує, сказав, що варто було б створити «батальйон парламент» і відправити депутатів на фронт, щоб вони самі пройшли через бойовий досвід.

«Я сказав це на емоціях. Але потім воно пішло в медіа – «батальйон парламент». І зверху прийшла вказівка: покарайте Кузика, бо він багато собі дозволяє», – розповів військовий.

За його словами, тоді ситуацію розглядали на рівні командування. Його запросили на розбір, де зібрали штаб і керівний склад частини.

«Я тоді ще був капітаном. Сидить десяток поважних полковників і підполковників. Вмикають моє інтерв'ю і питають: «Як ти міг?», – згадує Кузик.

Він каже, що намагався пояснити свою позицію: не заперечував, що висловився різко, але не вважав свої слова неправдивими чи образливими.

«Я кажу: добре, я сказав це емоційно. Але що саме неправда? Я ж говорив про те, що люди, які ухвалюють рішення про війну, повинні розуміти, що таке фронт», – пояснив він.

За словами Петра Кузика, саме тоді він відчув сильний контраст між власним баченням військової служби та підходом частини командування.

«Ми ніби говорили різними мовами. Я намагався пояснити свою позицію, а у відповідь чув, що я «зрадив родину» і дозволяю собі зайве», – розповів командир.

Цю ситуацію він порівняв із радянськими партійними зборами кінця 1970-х – початку 1980-х років.

«У мене було відчуття, ніби я потрапив на партзбори. Коли головним стає не зміст того, що ти сказав, а сам факт, що ти це сказав», – зазначив Кузик.

Раніше командир батальйону «Свобода» Петро Кузик розповів, які новини з цивільного життя найбільше шокували його та побратимів. Так, за словами військового, вразив нардеп Юрій Бойко, який відкрито виступив із проросійською риторикою, але не був за це належним чином покараний.

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Теги: парламент фронт армія ЗСУ

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