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Безкоштовні путівки до дитячих таборів: хто може отримати та як оформити

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Безкоштовні путівки до дитячих таборів: хто може отримати та як оформити
Право на оздоровлення за рахунок державного бюджету мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
фото: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності

Мінсоцполітики пояснило, як отримати путівку до «Артеку»

Щороку тисячі українських дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть відпочити та оздоровитись коштом держави. Про це нагадує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, передає «Главком».

«У 2026 році така можливість передбачена як у Міжнародному дитячому центрі «Артек», так і в інших дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, що включені до Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, відповідають необхідним критеріям, а також мають підписані договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю», – наголошується у повідомленні.

Хто може отримати безоплатну путівку

Право на оздоровлення коштом державного бюджету мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Перелік категорій:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти учасників бойових дій;
  • діти загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • діти, які проживають на територіях, наближених до бойових дій;
  • діти з інвалідністю, які можуть самостійно себе обслуговувати;
  • діти із багатодітних сімей;
  • діти із малозабезпечених сімей;
  • діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
  • діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи;
  • учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд;
  • а також інші категорії дітей, визначені законодавством.

Хто має першочергове право на отримання путівки

Кількість місць на кожну оздоровчу зміну є обмеженою, тому путівки розподіляються за принципом пріоритетності. Насамперед їх отримують:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти учасників бойових дій;
  • діти загиблих захисників і захисниць України;
  • діти, які проживають на територіях, наближених до бойових дій;
  • діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування.

Якщо потреба цих категорій повністю забезпечена, путівки надаються іншим дітям, які мають право на державне оздоровлення.

Як отримати путівку до «Артеку»

Путівки до Міжнародного дитячого центру «Артек» розподіляються відповідно до постанови Кабміну, а направлення дітей здійснюється відповідно до наказу Мінсоцполітики. Батькам не потрібно самостійно шукати або купувати путівку. Їх розподіл здійснюють уповноважені органи з урахуванням визначених законом категорій дітей та черговості.

Для отримання путівки батькам або іншим законним представникам дитини необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання із заявою, копією свідоцтва про народження дитини та документами, що підтверджують її належність до пільгової категорії. 

Як самостійно обрати оздоровчий заклад

Батьки самостійно можуть обрати один із дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, який бере участь у державній програмі та має договір із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Оздоровитись за цією програмою можуть також діти військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії, осіб рядового і начальницького складу ДСНС, поліцейських, осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з-поміж ветеранів війни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також діти загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

Алгоритм отримання путівки

Одному із батьків потрібно звернутися до структурного підрозділу, який займається питаннями організації оздоровлення та відпочинку дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або фактичного місця проживання для ВПО, та подати документи, які підтверджують право дитини на пільгу.

Упродовж трьох робочих днів структурний підрозділ перевіряє документи та видає довідку, яка підтверджує право дитини на отримання путівки. Вона дійсна три місяці. Після цього батьки або законні представники дитини самостійно обирають заклад оздоровлення та відпочинку зі списку учасників державної програми.

Далі необхідно зв'язатися із закладом, надати копії визначених документів та отримати підтвердження, що дитину можуть прийняти на обрану зміну. Після узгодження із закладом укладається договір про надання послуг. Це можна зробити як особисто, так і дистанційно. У день заїзду потрібно надати оригінали документів та медичну довідку за формою № 079/о.

З інформацією про такі заклади та графіком їх змін можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Фонду за посиланням.

До слова, батьки дітей, які після обстрілу Вишневого були розміщені у таборі «Артек Закарпаття», скаржаться на санітарні умови в таборі.

Теги: діти Міністерство соціальної політики відпочинок табір

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