Втрати ворога станом на 9 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 9 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 9 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 9 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 927580 (+1270) осіб,
- танків ‒ 10576 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22021 (+10) од,
- артилерійських систем – 25912 (+52) од,
- РСЗВ – 1359 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1127 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31973 (+56),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43345 (+118) од,
- спеціальна техніка ‒ 3792 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 9 квітня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два судна продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1141-й день повномасштабної війни в Україні.
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