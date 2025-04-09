Втрати ворога станом на 9 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Триває 1141-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 9 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 927580 (+1270) осіб,

танків ‒ 10576 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22021 (+10) од,

артилерійських систем – 25912 (+52) од,

РСЗВ – 1359 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1127 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31973 (+56),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43345 (+118) од,

спеціальна техніка ‒ 3792 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 9 квітня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 9 квітня

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них два судна продовжили рух з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 9 квітня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1141-й день повномасштабної війни в Україні.