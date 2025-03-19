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Україна втратила ще один F-16? Повітряні сили зробили заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна втратила ще один F-16? Повітряні сили зробили заяву
Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію нібито російські сили збили F-16
фото з відкритих джерел

Російська пропаганда не вперше поширює дезінформацію про збиття українських винищувачів

Інформація про те, що сьогодні, 19 березня, над Сумською областю росіяни збили український винищувач F-16 не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

«Рашнпропаганден знову «збили» наш літак! Цього разу F-16. «Всі цілі збиті!» – загони Путіна нагодовані!» – написав він.

Як зазначив військовий, сьогодні українські пілоти F-16 вкотре успішно відпрацювали по російських військах.

 «І так щодня, бойова робота триває! Пишаюся нашими пілотами!» – додав Ігнат.

Нагадаємо, 26 серпня розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув 26 серпня, під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. 

Як повідомлялося, Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16.

Видання Breaking Defense припускало, що український літак F-16, яким керував льотчик Олексій Месь, імовірно, зазнав авіатрощі через влучання уламків збитої російської ракети.

До слова, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю.

Олексій Месь на позивний Мунфіш лобіював передавання Україні винищувачів F-16. Він, та загиблий пілот Андрій Пільщиков на позивний Джус, їздили до США, спілкувалися з медіа та посадовцями. Месь вільно володів англійською – міг на рівних аргументувати потребу в захисті неба. 

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Теги: F-16 винищувач Юрій Ігнат війна пропаганда

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