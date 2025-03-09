Безпілотники масовано атакували Харківщину: багато руйнувань (фото)

Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Харківщину

Сьогодні опівночі російські БпЛА атакували Ізюмський та Чугуївський райони Харківщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто. Спалахнула пожежа на площі 50 м².

У с. Кочеток ударом пошкоджено будівлю дитячого закладу, горіли конструктивні елементи.

Пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 1110-й день повномасштабної війни.

Ввечері 8 березня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Запоріжжя.

Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу. Триває ліквідація наслідків атаки, всі екстрені служби на місці.