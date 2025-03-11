«Шахед» влетів у приватний сектор у Дніпрі: відео моменту

У мережі з'явилися відео прильоту шахеда по приватному сектору та зруйнованого будинку внаслідок атаки

Сьогодні, 11 березня, окупанти атакували Дніпро. Є руйнування інфраструктури та двох приватних будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Масовано атака БпЛА. На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо», – написав Сергій Лисак.

Пізніше Лисак повідомив, що інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру наразі не підтвердилася.

Тим часом, у мережі з'явилися відео прильоту шахеда по приватному сектору та зруйнованого будинку внаслідок атаки. З одного з них стало відомо, що мешканець зруйнованого помешкання не постраждав.

Раніше російські війська обстріляли село Рівне, що в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його даними, ворог бив по селу з артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє хлопців – брати віком 11 та 13 років. Ще один 14-річний хлопець зазнав поранення.

Філашкін розповів, що всіх трьох ще наприкінці літа 2024 року евакуювали з Донеччини, однак вони вирішили повернутися додому.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним.

Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.