Після прийняття Римського статуту українських добровольців можуть перестати пускати за кордон, – Тетяна Чорновол



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Народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол

Римський статут – це суд стосовно військових злочинів в Гаазі

Якщо нова Верховна Рада України ратифікую Римський статут – це матиме надзвичайно складні наслідки для України, для військових, ветеранів та добровольців.

Про це в ефірі телеканалу Прямий заявила народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол

«Заступник глави Офісу президента, такий собі пан Рябошапка заявив, що одне з головних завдань Верховної Ради України – це ратифікувати Римський статут. Римський статут – це суд стосовно військових злочинів в Гаазі. Насправді це буде мати надзвичайно складні наслідки для України, для українських військових, для ветеранів, для добровольців. Хоча, звичайно, це подається в хорошій, так би мовити, упаковці, як така яскрава цукерка, і здається все правильно: так, нам треба приймати участь у суді в Гаазі щодо військових злочинів. Начебто все правильно. Тому що Російська Федерація вчиняла на території України військові злочини», – заявила вона.

Однак, за її словами, справа в тому, що Росія не ратифікувала Римський статут.

«Тому ніяким чином притягнути Росію за військові злочини в Україні буде неможливо. А ось навпаки, притягувати українських військових, українських ветеранів, українських добровольців до військових злочинів тоді стане можливим, якщо Україна ратифікує цей Римський статут. І, повірте, у Росії дуже багато коштів, дуже великі впливи на міжнародній арені. Дуже багато заявників, які напишуть ці заяви. Знову-таки, про що буде в цих заявах? Абсолютно переконана, що в цих заявах буде величезна кількість показів проти українських добровольців. Тому що на момент 14 року, коли пішли вони на фронт, вони не були офіційно ніяким чином оформлені від початку. Знову-таки, «Правий сектор» у нас взагалі довгий час не був ніяким чином офіційно оформлений. Тому я прогнозую, що в такому випадку наші бійці, наприклад, «Правого сектора» і добровольці не зможуть виїжджати за кордон», – пояснила Чорновол.

Як наголошує Рябошапка, один із його пріоритетів – «нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому».