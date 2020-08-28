Уряд не планує вводити жорсткий карантин у випадку другої хвилі Covid-19



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Уряд працює над системним відновленням економічної активності, - прем'єр

Кабмін покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання, - Шмигаль

Кабінет міністрів не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час онлайн зустрічі з учасниками Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що уряд покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

Шмигаль додав, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над напрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над втіленням Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду, що містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.

«Прем’єр-міністр висловив свою підтримку рішенню підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень та повідомив, що влада має плани й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати до 6000 грн та 6500 грн у 2021 році. Натомість бізнес вважає такий крок замаскованим збільшенням оподаткування та сподівається, що необґрунтовані рішення не матимуть місця у майбутньому», - додали у ЄБА.

«Стосовно заборони в’їзду іноземних громадян, пан Шмигаль запевнив, що окремі категорії іноземних громадян все ж матимуть можливість прибути до України, а саме ІТ-фахівці, технічні спеціалісти-наладчики пускового обладнання, іноземці, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів. Повний перелік винятків буде опублікований на сайті Кабінету міністрів найближчим часом», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

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Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.