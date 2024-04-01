Керівник Рівненського ТЦК після скандального відео написав рапорт на переведення до бойової частини

Наказ про призначення Ярмошевича до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом

Начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки з колегами-жінками на роботі, написав рапорт на звільнення. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Захід".

У відомстві зазначають, що командування не має претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків, втім зауважили, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.

"Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин. Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом", – йдеться у повідомленні.

Обставини встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні зʼясовуються в межах діяльності відповідних органів.

Також зазначається, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження «лідерів» суспільної думки ворогів.

Як повідомлялося, у мережі спалахнув скандал через відео за участі ймовірно начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Кадри були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у військовій формі спочатку цілується з однією жінкою, також у формі ЗСУ, а вже через деякий час з іншою.

За даним фактом розпочато службову перевірку.