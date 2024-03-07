Скандал навколо Могилянки. Інспекція взялася за перевірку території, академія обурена

Перевірка пов’язана з будівельними роботами на пам’ятці історії та архітектури національного значення на території академії

Керівництво Києво-Могилянської академії назвало перевірку Держінспекції архітектури незаконною

Інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) протягом 10 днів вивчатимуть всі документи на території Києво-Могилянської академії. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Кубраков розповів, що перевірка пов’язана з повідомленням громадських активістів щодо можливого незаконного проведення будівельних робіт на пам’ятці історії та архітектури національного значення – 200-річній Келії Братського монастиря, яка знаходиться на території академії.

фото: Олександр Кубраков/Facebook

Міністр зауважив, що у інспекторів є 10 календарних днів, щоб вивчити всі документи, провести огляд на місці та оприлюднити висновки по об’єкту, і додав, шо всі результати будуть озвучені публічно.

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Керівництво Києво-Могилянської академії перевірку назвало незаконною. У публікації прессцентру університету йдеться, що «наказ голови ДІАМ про проведення позапланової перевірки виданий з очевидними порушеннями законодавства». Зазначається також, що ГО «Спадщина», звернення якої стало підставою для проведення перевірки, не зареєстроване в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

«Підписант звернення Дмитро Перов діяв від імені незареєстрованого ГО «Спадщина», що є прямим порушенням Закону України «Про громадські об’єднання». ГО «Спадщина» не може вважатися належним суб’єктом права на звернення про проведення перевірки дотримання законності містобудівної діяльності. А тому призначення позапланової перевірки на підставі вказаного звернення є абсолютно безпідставним», – вважає керівництво Києво-Могилянської академії.

Зазначається також, що звернення ГО «Спадщина» було адресоване народній депутатці Олені Шуляк, яка своїми депутатськими зверненнями скерувала звернення до ДІАМ та Мінінфраструктури. «Однак депутатське звернення не прирівнюється до звернення фізичної або юридичної особи і тому не може бути самостійною підставою позапланової перевірки», – йдеться у дописі.

Окрім цього, вказується на те, що, відповідно до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю (Постанова КМ України від 23 травня 2011 р. № 553), позапланова перевірка може призначатися лише на підставі рішення Комісієї щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності.

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Керівництво університету вказує і на те, що ані в наказі голови ДІАМ, ані у направленні інспекторів не зазначено будь-яких конкретних питань, які стали підставою позапланової перевірки і які підлягають контролю. «Загальне формулювання мети позапланової перевірки – дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил – не відповідає наведеним вимогам закону», – говориться в повідомленні пресслужби вишу.

Стверджується, що університет «не має будь-яких намірів уникати законних перевірок» уповноважених контролюючих органів влади. «З проєктом реставрації та самими реставраційними роботами на Братських келіях ознайомлювалися представники центральних та місцевих органів влади, архітектори й реставратори, зокрема з метою підтвердження відповідності цих робіт проєкту реставрації – і підтвердили цю відповідність. За таких обставин, НаУКМА вважає, що має місце нехтування законністю керівниками центральних органів виконавчої влади, що є неприпустимим», – пише пресслужба університету.

Керівництво університету заявило, що за обставин «протиправного призначення позапланової перевірки, не можна розраховувати на об’єктивність та законність її результатів». Зазначається також, що університет готовий «оскаржити в судах всі неправомірні рішення ДІАМ».

Раніше заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов повідомляв, що у розбирають 200-річні келії Братського монастиря на території Києво-Могилянської академії. «Памʼятку архітектури національного значення, що на Сковороди, 2, ґвалтують вже третій день поспіль», – йдеться в його дописі.

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Перов розповів, що спершу було розібране оригінальне перекриття дахів – за його словами, дубові бруси 200-річної давнини просто вивезли на смітник. Далі були розібрані внутрішні перекриття памʼятки та розпочато демонтаж вікон. Національна поліція України разом з Департаментом територіального контролю міста Києва зупинили незаконні роботи, виконавцю робіт надано припис, однак той, за слова Перова, просто втік.