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Глава УГКЦ Святослав у Нью-Йорку дав пораду тим, хто не вірить у перемогу України (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Глава УГКЦ Святослав у Нью-Йорку дав пораду тим, хто не вірить у перемогу України (відео)
Глава УГКЦ подякував усім присутнім за солідарність з Україною
фото з відкритих джерел

Предстоятель не зміг стримати сліз перед своєю аудиторією

Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав у Нью-Йорку порадив тим, хто не вірить у перемогу України – йти до сповіді. Це він заявив після слів Папи Римського Франциска про «білий прапор» у перемовинах з Росією.

Блаженніший Святослав наголосив, що хоч Україна зараз зранена, але вона нескорена. Він запевнив, що в Україні нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де тривають активні бойові дії.

«Можливо, ви всі бачили страшні кадри з Бучі, Ірпеня. Це була лише вправа, вони так хотіли залити кров'ю весь Київ. Якщо би не мужність наших хлопців і дівчат, і дивна сила Божа не була над Києвом – я б не зміг до вас приїхати», – сказав Блаженніший Святослав під час молитви у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені.

Блаженніший Святослав звернувся до всіх тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти. «Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові», – наголосив він.

Глава УГКЦ також подякував усім присутнім за солідарність з Україною. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. 

До слова, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.

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Теги: Папа Римський прапор посол Україна Кирило Говорун Андрій Юраш відео Віктор Пилипенко

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