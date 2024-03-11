Глава УГКЦ Святослав у Нью-Йорку дав пораду тим, хто не вірить у перемогу України (відео)

Предстоятель не зміг стримати сліз перед своєю аудиторією

Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав у Нью-Йорку порадив тим, хто не вірить у перемогу України – йти до сповіді. Це він заявив після слів Папи Римського Франциска про «білий прапор» у перемовинах з Росією.

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Блаженніший Святослав наголосив, що хоч Україна зараз зранена, але вона нескорена. Він запевнив, що в Україні нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де тривають активні бойові дії.

«Можливо, ви всі бачили страшні кадри з Бучі, Ірпеня. Це була лише вправа, вони так хотіли залити кров'ю весь Київ. Якщо би не мужність наших хлопців і дівчат, і дивна сила Божа не була над Києвом – я б не зміг до вас приїхати», – сказав Блаженніший Святослав під час молитви у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені.

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Блаженніший Святослав звернувся до всіх тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти. «Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові», – наголосив він.

Глава УГКЦ також подякував усім присутнім за солідарність з Україною.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

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Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

До слова, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.