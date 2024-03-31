Хто втратить право на відстрочку від мобілізації: названі категорії громадян

Профільний комітет Ради відкинув ідею прив’язати бронювання від мобілізації до рівня зарплати

Частина державних службовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомив народний депутат та військовий ЗСУ Роман Лозинський в етері Radio NV.

«Дуже багато категорій втратили відстрочки. Зокрема, це частина державних службовців різних рангів, різних структур. Представники сфери правоохоронних органів, таких як ДБР. Ці рішення нині прийняті. Це потенційно декілька сотень тисяч людей, із розрахунків, які звучали на засіданнях Комітету. Яким буде фінальне рішення Комітету, я зараз не готовий сказати. Зараз ці блоки будуть підсумовувати і можливі ще певні зміни», – заявив нардеп.

Він додав, що поріг для мобілізації становитиме 25 років. Також він зазначив, що комітет Ради не підтримав ідею прив’язати бронювання від мобілізації до рівня зарплати та сплачених податків.

«Була така пропозиція, на мою думку, абсолютно абсурдна, яка сіє ще більше нерівності в нашій країні. Бо не села та сільські території повинні воювати, а всі українці, і ті, хто в містах мають вищі зарплати. Це не вплине суттєво на економіку, ми вже в цьому переконані, були відповідні розрахунки. Тому таке рішення комітет не підтримав – певної межі, з якої в тебе наступає бронь від мобілізації за рахунок твоєї заробітної плати. Це рішення було відхилено і я вважаю, це правильно», – наголосив Лозинський.

Нагадаємо, що Лозинський також розповів, що Генштаб та комітет Ради з питань національної безпеки та оборони пропонують змінити в питанні демобілізації у законопроєкті про мобілізацію.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Депутатка Ірина Фріз, яка входить до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначила, що всього розглянули 4269 правок. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки і фактично законопроєкт до другого читання буде готовий для обговорення в сесійній залі, додала вона.