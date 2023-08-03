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Керівник «Укрпошти» заінтригував українців відео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Керівник «Укрпошти» заінтригував українців відео
Смілянський анонсував запуск нової марки «Винищувачі зла»
фото: скріншот з відео

За словами Смілянського, марку мають запустити у продаж вже завтра

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував запуск нової марки «Винищувачі зла». За його словами, марку мають запустити у продаж вже завтра.

У зв'язку з цим директор «Укрпошти» опублікував відео, у якому він тримає тертку із зображенням винищувачів та надписом їхньої назви «F-16». До слова поруч із нею лежить перець чилі. В іншій же руці Смілянський тримає склянку з якимось коктейлем.

«Вже завтра запускаємо нову марку. Розповімо і про F-16, і про тематичний коктейль, і про тертку», – написав Смілянський.

Раніше в «Укрпошті» стартував передпродаж нової марки «Винищувачі зла» на честь бойових літаків-винищувачів F-16.

«Укрпошта» показала нову марку «Винищувачі зла»
«Укрпошта» показала нову марку «Винищувачі зла»
фото: «Укрпошта»

Як повідомляла пресслужба «Укрпошти», 16 грн з кожної поштової марки піде на благодійний донат для поповнення колекції безпілотників в Збройні сили України.  

Зазначається, що у випуску «Винищувачі зла» є марковий аркуш, художній конверт і листівка. Тираж марки дорівнює 600 тис. примірників. Номінал: F+16.00 грн. 

Передзамовити марку можна за посиланням

Нагадаємо, легендарна поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!» здобула гран-прі нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» в Італії.

Раніше стало відомо, що «Укрпошта» отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award, яка надається за найкращий досвід у світовій індустрії пошти та експрес-доставлення.

До слова, Національна спілка журналістів України створила гарячу лінію для передплатників, представників поштового зв’язку, редакцій друкованих медіа, на яку можна буде повідомити про порушення, пов’язані з доставкою періодичної преси та непродумане звільнення працівників пошти.

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський F-16 винищувач

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