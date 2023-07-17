Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16

Україна відправлятиме декілька груп пілотів для навчання на західних винищувачах

Перша група пілотів із України вже виїхала на навчання управлінню винищувачами F-16. Україні надали десятки майданчиків для тренувань, тож ця група не буде останньою. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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«Перша група пілотів – це перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки. Чекаємо, перша група виїхала, слідом буде друга», – розповів він.

Ігнат зазначив, що Україна не може всіх пілотів одразу направити на перенавчання, а «отримувати літаки, мабуть, будемо теж не одразу трьома ескадрильями».

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«Подивимося, як прийматимуться рішення в рамках авіаційної коаліції», – додав Ігнат.

Нагадаємо, що Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

У документі зазначається, що:

українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;

є можливість включення до програми інших типів винищувачів;

коаліція готова розглянути інші варіанти надання Україні всіх можливостей F-16.

До слова, Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ. Наразі ЗСУ потребують 2-3 ескадрильї винищувачів F-16.