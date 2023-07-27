Білий дім назвав країни, у яких можуть пройти навчання українських пілотів на F-16
Дати, місця та тривалість навчального плану досі опрацьовуються
Досі остаточно не вирішено, де, коли і як довго триватиме навчання українських пілотів на винищувачах F-16, однак США розглядають для цієї мети Румунію і Данію. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».
«Дати, місця, тривалість навчального плану – все це досі опрацьовується, і я не можу назвати вам день у календарі», – сказав посадовець.
При цьому він зазначив, що Вашингтон розглядає насамперед Румунію і Данію як місця для проведення практичних тренувань.
«Але також можуть бути й інші місця. Це те, що ми зараз розглядаємо», – уточнив Кірбі.
Крім того, він пояснив, що українські пілоти мають пройти курс англійської мови у Британії, щоб мати змогу керувати винищувачами F-16.
«Отже, я думаю, незабаром це почнеться», – припустив представник Білого дому.
Кірбі підкреслив, що всі сприймають це завдання «з відповідним почуттям терміновості», щоб якомога швидше підготувати українських пілотів.
Нагадаємо, США та європейські країни-учасниці «коаліції винищувачів» для України ще недоопрацювали плани навчання пілотів ЗСУ з експлуатації обіцяних F-16, попри заяви про терміни постачання цих літаків.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою.
Як відомо, Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.
Також повідомлялося, що ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.
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