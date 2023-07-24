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Винищувачі F-16 для України: США вказали на важливий нюанс

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Винищувачі F-16 для України: США вказали на важливий нюанс
США продовжують працювати над передаванням винищувачів F-16 Україні
фото з відкритих джерел

За словами держсекретаря США Блінкена, «пройдуть місяці», поки українські пілоти зможуть літати на винищувачах F-16

Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN.

За словами Блінкена, справа не лише у обладнанні.

«Це ще й навчання. Це технічне обслуговування. Це вміння використовувати його у військових операціях. На все це потрібен час. Якби завтра було ухвалене рішення про передавання F-16, то пройшли б місяці і місяці до того, як вони були б реально застосовані», – сказав він.

На сьогодні США продовжують працювати над передаванням F-16 Україні, але цього недостатньо, оскільки потрібна ще програма навчань.

«Процес щодо F-16 просувається», – додав Блінкен.

Нагадаємо, що раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.

Теги: F-16 винищувач США Ентоні Блінкен

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