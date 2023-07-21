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Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Винищувач F-16
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі, висловив думку, що самі лише винищувачі не зможуть значно змінити хід війни

Україна може отримати винищувачі F-16 ближче до кінця поточного року. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, Джон Кірбі, інформує Fox News.

Проте Джон Кірбі, висловив думку, що самі лише винищувачі не зможуть значно змінити хід війни.

За його словами, дуже важливо для України отримати артилерію, амуніцію, протиповітряну оборону і танки. Саме ці чотири аспекти є вирішальними для ефективного захисту. 

«Що їм дійсно потрібно, це артилерія, амуніція, ППО і броня – танки. І за всіма чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, – і буде ще один найближчими днями – ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці спроможності», – розповів він.

За словами Кірбі, найбільше Україні необхідні не літаки, а артилерія.

«Ми надали значну кількість допомоги у всіх цих напрямках і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю.. Ці чотири аспекти є найважливішими для них. Якщо ви розглянете пакети допомоги, такі, як той, що ми анонсували вчора і буде ще один найближчим часом - ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці можливості», – додав координатор.

Раніше повідомлялося, що українські пілоти ще не почали навчання на західних винищувачах F-16. Про це наголосили Повітряні сили. У Повітряних силах додали, що українські пілоти ще не виїхали на навчання. Першими полетять ті пілоти, які вже проходили безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які надали Україні майданчики для навчання. 

Нагадаємо, що Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

У документі зазначається, що:

  • українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;
  • є можливість включення до програми інших типів винищувачів;
  • коаліція готова розглянути інші варіанти надання Україні всіх можливостей F-16.

Зокрема Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ. Наразі ЗСУ потребують 2-3 ескадрильї винищувачів F-16.

До слова, основні зусилля партнерів України змістилися від надання нових озброєнь до підтримки того, що Київ вже отримав, у робочому стані.

Теги: навчання Україна танки винищувач допомога ЗСУ

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