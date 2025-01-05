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На Рівненщині викрито посадовця, який за хабар дозволив вирубати майже 800 новорічних сосен

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Рівненщині викрито посадовця, який за хабар дозволив вирубати майже 800 новорічних сосен
На хабарі викрито голову громади, який дозволив вирубку майже 800 новорічних сосен
фото з відкритих джерел

За дозвіл на вирубку молодих дерев, чоловік хотів заробити майже 40 тисяч гривень

Голова однієї з громад на Рівщенщині отримав хабар за надання згоди на вирубку молодих сосен на землях комунальної власності та перевезення новорічних дерев. Йому повідомили про підозру. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Як встановило досудове розслідування, посадовець одержав хабар за надання згоди на вирубку молодих сосен на землях комунальної власності та  перевезення новорічних дерев. Свої послуги чоловік оцінив у майже 40 тисяч гривень.

На Рівненщині викрито посадовця, який за хабар дозволив вирубати майже 800 новорічних сосен фото 1

Кошти посадовець одержав трьома «траншами», дозволивши, при цьому, вирубку майже 800 сосен. Весь процес передачі неправомірної вигоди документували правоохоронці, і  після отримання останнього траншу, чоловіка затримали.

Посадовцю вже повідомили про підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

На Рівненщині викрито посадовця, який за хабар дозволив вирубати майже 800 новорічних сосен фото 2

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав законопроект № 9256-д. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).

Згідно з документом, замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу. Також мають визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.

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Теги: прокуратура хабар розслідування Рівненщина

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Кримінал

На Рівненщині викрито посадовця, який за хабар дозволив вирубати майже 800 новорічних сосен
На Рівненщині викрито посадовця, який за хабар дозволив вирубати майже 800 новорічних сосен
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