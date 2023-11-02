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Хто може уникнути штрафу за порушення комендантської години: роз’яснення поліції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хто може уникнути штрафу за порушення комендантської години: роз’яснення поліції
фото ілюстративне

Перебувати у заборонені години на вулиці можна тільки при наявності спеціальної перепустки

Народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку із воєнним станом. Парламентарі вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроект. Проте є винятки та декого штрафи можуть оминуть. Про це розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону.

У поліції наголошують, що перебувати у заборонені години на вулиці можна тільки при наявності спеціальної перепустки.

«Є категорії людей, які зможуть перебувати під час комендантської години на вулиці. Проте вони обов'язково мають мати при собі перепустку», – заявила вона.

До таких категорій відносяться люди, які працюють у закладах критичної інфраструктури. 

«Якщо людина прибуває потягом, то рекомендується залишитися на вокзалі до періоду поки не закінчиться комендантська година», – додали в поліції.

Який штраф хочуть встановити нардепи?

документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією. У проєкті закону парламентарії пропонують встановити адміністративну відповідальність за:

  • порушення громадянами комендантської години, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тис. грн);
  • порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, що тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. грн. до 102 тис. грн).

До слова, очільник МВС Ігор Клименко розповів, що заважає карати заклади за роботу в комендантську годину

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Теги: поліція війна комендантська година

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