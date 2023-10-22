В Україні змінюється графік комендантської години? Фактчекери розвіяли фейк

Подібні відеокліпи з яскравими заголовками створюються з метою підняття охоплень ресурсів і залучення нових користувачів

У популярній соціальній мережі TikTok користувачі масово розповсюджують відео про те, що з 25 жовтня в Україні змінюється графік комендантської години. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) назвали цю інформацію фейком.

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У відео йдеться про те, що в Україні буде діяти новий графік комендантської години. При цьому автори подібного контенту посилаються на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука, який нібито заявив, що це необхідно для контролювання населення під час зимового періоду.

Автори відео також просять перейти за посиланням і дізнатися, яка комендантська година буде в тому чи іншому населеному пункті.

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«Насправді ніяких нових графіків комендантської години не існує, а посилання, за якими користувачів закликають перейти, ведуть на різні Telegram-канали і сторонні сайти. Окрім того, голова Верховної Ради також не робив подібних заяв, оскільки рішення про графік комендантської години входить у компетенцію очільників ОВА», – пояснили в ЦПД.

Центр протидії дезінформації повідомив, що подібні відеокліпи з яскравими заголовками створюються з метою підняття охоплень ресурсів і залучення нових користувачів.

Нагадаємо, сервіс Discover від Google продовжує подавати оманливу пропаганду російській аудиторії, яка користується Android. Користувачі мобільних телефонів у Росії отримують провоєнну пропаганду з джерел, які Google заблокував в інших місцях. Зокрема, через сервіс Discover, який відображається як стрічка контенту в браузері Chrome на пристроях Android.

До слова, перша леді України Олена Зеленська закликала активніше продовжити роботу з дерусифікації пошукової видачі Google.