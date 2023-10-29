Уряд пропонує штрафувати порушників комендантської години

Порушення комендантської години може обійтися громадянам штрафом від 8500 до 17 тис. грн

У Раді зареєстровано новий законопроєкт

Народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку з воєнним станом. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт. Про це йдеться на сайті уряду.

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Зазначається, що документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

У проєкті закону парламентарії пропонують встановити адміністративну відповідальність за:

порушення громадянами комендантської години, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тисяч гривень);

порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, що тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисяч гривень до 102 тисяч гривень).

Документ передано на розгляд керівництву парламенту.

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Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ пропонує штрафувати заклади, які працюють у комендантську годину.

До слова, очільник МВС Ігор Клименко розповів, що заважає карати заклади за роботу в комендантську годину