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Уряд пропонує штрафувати порушників комендантської години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд пропонує штрафувати порушників комендантської години
Порушення комендантської години може обійтися громадянам штрафом від 8500 до 17 тис. грн
фото: shutterstock

У Раді зареєстровано новий законопроєкт

Народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку з воєнним станом. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт. Про це йдеться на сайті уряду.

Зазначається, що документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.
У проєкті закону парламентарії пропонують встановити адміністративну відповідальність за:

  • порушення громадянами комендантської години, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тисяч гривень);
  • порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, що тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисяч гривень до 102 тисяч гривень).

Документ передано на розгляд керівництву парламенту.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ пропонує штрафувати заклади, які працюють у комендантську годину.

До слова, очільник МВС Ігор Клименко розповів, що заважає карати заклади за роботу в комендантську годину

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Теги: Верховна Рада штраф комендантська година

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