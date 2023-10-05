Глава МВС роз’яснив, чому в тилу досі потрібна комендантська година

Клименко зазначив, що під час комендантської години злочинності практично немає

«Якщо людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити»

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «Українській правді» роз’яснив, навіщо потрібна комендантська година в тилових регіонах України.

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За його словами, вона потрібна для підтримання дисципліни та профілактики злочинності.

«Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності. В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин – в кожній області є своя комендантська година – ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити», – підкреслив Клименко.

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Міністр додав, що під час комендантської години злочинності практично немає, вона мінімізована.

Варто додати, що Ігор Клименко поскаржився на відсутність у поліції правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які працюють у комендантську годину.

За словами міністра внутрішніх справ, поліцейські «однозначно не ігнорують» роботу клубу і «патрулі виїжджають за адресою», але змусити власників клубу притримуватись правил не виходить. Він додав, що по Києву працюють спеціальні патрулі, які чергують біля закладів, по яким громадяни неодноразово повідомляли про порушення.

Нагадаємо, у центрі Києва в комендантську годину працює ресторан «Бохо», який збирає цілі натовпи чоловіків призовного віку. Заклад у себе на сайті позиціонується, як «простір, де насолоди піднесені в культ», а відвідувачі у нічний час пробираються всередину через боковий вхід.

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