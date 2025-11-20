Рене Оберман назвав ядерну загрозу з боку Росії «ахіллесовою п’ятою» Європи

Голова ради директорів європейського авіабудівного гіганта Airbus Рене Оберман виступив із несподіваним і рішучим закликом до європейських держав. Він вважає, що Європа повинна розробити власну спільну програму ядерного стримування Росії та розмістити на своїй території тактичну ядерну зброю. Про це пише «Главком» із посиланням на dw.com.

Про це Оберман заявив, коментуючи загрозу, що походить від розміщених поблизу кордонів ЄС російських ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

Рене Оберман назвав ядерну загрозу з боку Росії «ахіллесовою п’ятою» Європи. Він прямо вказав на озброєння, яке викликає найбільше занепокоєння. «Наша ахіллесова п'ята, схоже, полягає в тому, чим Росія нам загрожує досить відкрито: це більше 500 тактичних ядерних боєголовок на ракетах «Іскандер», розміщених прямо перед нашими дверима в Калінінграді, на додаток до нещодавно розміщених у Білорусі» – наголосив глава Airbus. Оберман закликав Німеччину, Францію, Велику Британію та інші зацікавлені держави спільно працювати над цим питанням.

Представник НАТО, коментуючи заяву Обермана агентству Reuters, зазначив, що Альянс наразі «не спостерігав змін у ядерній політиці Росії».

Заява такого високопоставленого представника європейської оборонної промисловості підкреслює зростаюче занепокоєння військовими амбіціями Росії та ставить на порядок денний питання європейської ядерної самостійності.

До слова, нові перегони озброєнь розпочалися, тепер США мають готуватися до протистояння з Росією та Китаєм.У той час як Росія і США досі дотримуються деяких обмежень щодо контролю над озброєннями, таких як Договір СНО-ІІІ, термін дії якого закінчується в лютому, Китай, не пов'язаний жодними зобов'язаннями, тихо, але стрімко виривається вперед. За американськими оцінками, до середини 2030-х років КНР досягне зразкового паритету зі США за кількістю розгорнутих ядерних боєзарядів.