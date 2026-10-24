Чи зможе Україна воювати без допомоги США: аналіз CNN

Повністю замінити американські технології та розвідувальні можливості європейські партнери наразі не можуть

Затримки з постачанням ракет-перехоплювачів Patriot і можливі перебої з розвідкою США створюють ризики для українських військових

Попри скорочення американської допомоги та напруженість у відносинах із Дональдом Трампом, Україна продовжує залежати від США у сфері протиповітряної оборони, розвідки та супутникового зв’язку. Європейські союзники збільшили підтримку Києва й допомагають закуповувати американське озброєння, однак не можуть повністю замінити ключові військові технології Вашингтона. Перебої з американською допомогою можуть завдати Україні значної шкоди, але навряд чи змусять її відмовитися від боротьби. Як інформує «Главком», про це пише CNN.

Європа вже випереджає США за обсягом допомоги

Адміністрація Дональда Трампа призупинила надання нових пакетів допомоги Україні на початку 2025 року. До цього Сполучені Штати надали щонайменше $131,5 млрд підтримки від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

За даними Кільського інституту світової економіки, країни та установи Європейського Союзу разом надали Україні щонайменше $228,5 млрд. Серед держав ЄС найбільші обсяги військової допомоги забезпечили Німеччина, Данія, Нідерланди та Швеція. Значну підтримку також надали Велика Британія та Норвегія.

Частина європейської допомоги надходить у формі закупівлі американської зброї для України. Водночас такі поставки потребують дозволу Пентагону, що залишає адміністрації Трампа можливість впливати на обсяги та строки передавання озброєння.

Україна залежить від допомоги США

Однією з найбільших проблем для України залишається нестача ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Володимир Зеленський заявив, що погоджені поставки необхідних ракет затримуються.

За даними CNN, минулого тижня Україна залишилася без запасів ракет-перехоплювачів Patriot або зіткнулася з їх критично низькою кількістю. Ці системи належать до небагатьох засобів, здатних збивати балістичні ракети.

Після російської ракетної атаки на Київ у ніч на четвер українська сторона повідомила, що жодну з балістичних ракет не вдалося перехопити. Зеленський наголосив, що в цей момент Україні потрібні передусім ракети для протиповітряної оборони та збереження санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна.

Ще одним важливим напрямом є обмін розвідувальними даними. Зеленський раніше заявляв, що Україна неодноразово не отримувала попереджень американської розвідки про балістичні удари. За повідомленнями українських посадовців, це призводило до атак без звичних попереджень повітряної тривоги та збільшувало небезпеку для мирних жителів.

Державний департамент США та Трамп заперечували обмеження обміну розвідувальною інформацією. Згодом Зеленський повідомив, що співпраця в цій сфері знову працює.

Starshield і американська розвідка

Окрім ракет Patriot, Україна залежить від американських технологій, зокрема супутникового зв’язку Starshield, який є військовою версією системи Starlink, та засобів попередження про ракетні удари.

Міністерство оборони України заявило про відновлення повного доступу до Starshield, однак на момент підготовки матеріалу CNN залишалося незрозумілим, чи відновилася швидкість роботи системи на всій території країни.

За даними видання, обмеження швидкості могли перешкоджати роботі українських безпілотників-перехоплювачів і порушувати військові операції на різних ділянках фронту.

Директор російської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергманн заявив CNN, що Європа не має повноцінної заміни деяким американським системам. На його думку, подальші перебої з ними можуть завдати Україні значної економічної шкоди та призвести до більших втрат серед цивільного населення.

Водночас експерт сумнівається, що такі обмеження зламають волю України до боротьби. Він також наголосив, що ситуація ставить під питання надійність США як постачальника технологій та оборонної продукції.

Конфлікт між Вашингтоном і Києвом може зіграти на користь Кремля

Напруженість у відносинах США та України має не лише військові, а й ширші геополітичні наслідки. Аналітики зазначають, що тиск Вашингтона на Київ може створити в Москви враження, що західна підтримка України поступово слабшатиме.

Цього місяця адміністрація Трампа вжила низку кроків, які викликали занепокоєння в Києві та серед європейських партнерів. Зокрема, США скасували нові санкції проти Росії ще до набрання ними чинності та уклали домовленість, яка дозволяє Росії експортувати дизельне паливо.

Старша наукова співробітниця Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Натія Сескурія заявила, що готовність Вашингтона чинити тиск на Київ може дати Росії надію на поступове послаблення рішучості європейських союзників.

Керівник відділу міжнародних партнерств Центру нових євразійських стратегій Джон Лоф також зазначив, що останні події демонструють відсутність єдиної позиції США та Європи щодо війни.

За його словами, розбіжності можуть частково зменшитися після проміжних виборів у США, однак питання високих цін на пальне та непопулярності війни з Іраном залишатимуться чинниками американської політики.

Лоф також припустив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах стали додатковим подразником для Трампа, який пов’язує їх із підвищенням цін на пальне.

Чи зможе Україна продовжувати війну без підтримки США

На думку експертів, у короткостроковій перспективі припинення або обмеження американської допомоги може серйозно вдарити по Україні. Найбільш чутливими напрямами залишаються постачання ракет для Patriot, обмін розвідувальними даними та робота супутникового зв’язку.

Водночас європейські союзники вже збільшили обсяги допомоги, а в довгостроковій перспективі можуть вкладати більше коштів у створення власних оборонних систем, щоб зменшити залежність від Вашингтона.

Повністю замінити американські технології та розвідувальні можливості європейські партнери наразі не можуть.

Раніше видання Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що розпорядження про уповільнення Starshield надійшло з Білого дому. Адміністрація Трампа визнала факт обмежень, однак не підтвердила, хто саме віддав наказ.

Сам Трамп 23 жовтня заявив, що не обговорював із Маском проблеми супутникового зв'язку для України. Водночас він пообіцяв розв'язати проблему, якщо вона існує. Натомість Маск стверджує, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. За словами бізнесмена, рішення про обмеження швидкості та використання ухвалюють американські військові, а остаточна відповідальність лежить на президентові США.

За оцінкою Reuters, звернення адміністрацій Байдена й Трампа до Маска свідчать про безпрецедентну залежність американської зовнішньої політики від технологій приватної компанії. Нинішні обмеження для України також занепокоїли європейських посадовців. Деякі з них вважають, що Європа повинна розвивати власні військові супутникові системи, оскільки повноцінної альтернативи Starlink у короткостроковій перспективі немає.

Американський конгресмен-демократ Джейсон Кроу закликав пояснити причини обмежень і попередив про ризики надмірної залежності від SpaceX. «Необрані мільярдери та приватні корпорації не повинні вирішувати, що відповідає інтересам національної безпеки Америки», – наголосив він.